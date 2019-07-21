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РИА Новости

В Японии отложили начало голосования на парламентских выборах из-за ливней

Вчера, 05:15
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© AFP 2019 / Kazuhiro NogiЛивни в Японии
Ливни в Японии
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
Ливни в Японии
ТОКИО, 21 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия японского города Куруме в японской префектуре Фукуока на острове Кюсю приняла решение отложить открытие участков для голосования на выборах в верхнюю палату парламента Японии в связи с ливневыми дождями, обрушившимися на регион.
Избирательные участки на проходящих в воскресенье выборах открылись по всей стране в 07.00 по местному времени (01.00 мск).
Однако, по данным телеканала NHK, избирательная комиссия города Куруме приняла решение отложить начало голосования на 2 часа из-за продолжительных ливневых дождей. Закрытие 59 избирательных участков в городе будет также перенесено на 2 часа и произойдет в 21.00 по местному времени (15.00 мск) вместо 19.00 (13.00 мск).
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Данное решение было принято в связи с опасениями властей, что ливневые дожди и вызванные ими подтопления ряда дорог приведут к значительному снижению явки на выборах. Члены избирательной комиссии надеются, что более позднее открытие и закрытие участков даст людям дополнительное время, чтобы приехать и проголосовать.
В соответствии с проведенной в 2018 году избирательной реформой, количество членов верхней палаты парламента увеличится с 242 до 248 в два этапа. После выборов 2019 года советников станет 245, после выборов 2022 года - 248. В этом году будут выбраны 124 члена верхней палаты парламента, 50 - по партийным спискам и 74 - по мажоритарной системе.
Досрочно на выборах в верхнюю палату парламента страны проголосовали 14,17 миллиона человек, что составляет 13,3% от общего числа избирателей.
Согласно последним опросам общественного мнения, лидирующие позиции занимает Либерально-демократическая партия, которую возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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