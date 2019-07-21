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РИА Новости
Туризм

СМИ: россияне увлеклись новым видом туризма

Вчера, 05:15
28034
© Depositphotos / photography33Чемодан
Чемодан
© Depositphotos / photography33
Чемодан. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России появился новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".
Данный термин объединяет слова business (бизнес. — Прим. ред.) и leisure (досуг. — Прим. ред.). Таким образом, сотрудник, который отправляется в служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в месте, которое посетил по деловым вопросам.
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Специалисты связывают рост популярности такого формата с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (люди, родившиеся после 1981 года. — Прим. ред.), которые предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремятся изучать новые места.
Кроме того, многие зарубежные компании, которые работают в России, постепенно внедряют такой формат в качестве поощрения для сотрудников, что мотивирует их и позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью, пишет издание.
Как выяснили специалисты, чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Также этот вид туризма популярен у сотрудников автомобильной отрасли, работников фармацевтических фирм и компаний, которые занимаются продажей товаров широкого ассортимента.
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12725861339
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ТуризмРоссия
Популярные комментарии
Ах, вот как это называется! Начальник послал в тайгу, 12 км ЛЭП прокинуть, заодно, сказал и отдохнете, вместо отпуска!
21 июля, 08:40
ПSПросто Sapiens
48221003
Наверное, такой вид туризма использует товарищ Мантуров, которому в период командировок бронируют номера по полтора миллиона. Что стоит еще и пару тройку деньков на туризм прихватить. Не обеднеет же Министерство торговли.
21 июля, 07:47
НЛНаталья Лобова
5550007
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