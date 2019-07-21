СМИ: россияне увлеклись новым видом туризма

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России появился новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом пишет " В России появился новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом пишет " Российская газета " со ссылкой на исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".

Данный термин объединяет слова business (бизнес. — Прим. ред.) и leisure (досуг. — Прим. ред.). Таким образом, сотрудник, который отправляется в служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в месте, которое посетил по деловым вопросам.

Специалисты связывают рост популярности такого формата с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (люди, родившиеся после 1981 года. — Прим. ред.), которые предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремятся изучать новые места.

Кроме того, многие зарубежные компании, которые работают в России, постепенно внедряют такой формат в качестве поощрения для сотрудников, что мотивирует их и позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью, пишет издание.