СМИ: россияне увлеклись новым видом туризма

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России появился новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".
Данный термин объединяет слова business (бизнес. — Прим. ред.) и leisure (досуг. — Прим. ред.). Таким образом, сотрудник, который отправляется в служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в месте, которое посетил по деловым вопросам.
Специалисты связывают рост популярности такого формата с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (люди, родившиеся после 1981 года. — Прим. ред.), которые предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремятся изучать новые места.
Кроме того, многие зарубежные компании, которые работают в России, постепенно внедряют такой формат в качестве поощрения для сотрудников, что мотивирует их и позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью, пишет издание.
Как выяснили специалисты, чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Также этот вид туризма популярен у сотрудников автомобильной отрасли, работников фармацевтических фирм и компаний, которые занимаются продажей товаров широкого ассортимента.
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