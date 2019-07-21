Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T05:10Z
https://ria.ru/20190721/1556731543.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a46f076a68e0a5d5e2dc8c0443d54988.jpg
РИА Новости

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Вчера, 05:10
1073
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Калифорнии отказал российскому онлайн-СМИ "Федеральное информационное агентство" (ФАН) в иске к социальной сети Facebook, говорится в решении суда, опубликованном в субботу.
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Судья Люси Кох в 23-страничном решении отклонила иск по ряду процедурных оснований. Юристы ФАН заявляли, что соцсеть нарушила пять отдельных норм в законах США. В одном случае суд заявил, что ответственность со стороны Facebook невозможна, поскольку закон предусматривает ответственность, только если действия ответчика совершались в рамках законов отдельного штата.
Кроме того, истцы утверждали, что cоцсеть в трех случаях нарушила закон 1996 года, который изначально был принят для ограничения порнографии в интернете и используется в попытках регулировать деятельность сайтов. Суд счел, что Facebook является "интерактивным компьютерным сервисом", а потому подпадает под исключения из принципа ответственности, прописанные в этом законе. Кроме того, коль скоро Facebook является публикатором стороннего контента, соцсеть не может быть наказана за то, что не публиковала этот контент, считает суд. Судья привела многочисленные прецеденты, когда суды отказывались счесть нарушением закона удаление тех или иных политических высказываний в интернете.
Логотип компании Apple
13 июля, 08:00
Почему в США хотят расчленить Apple, Google и Facebook
Наконец, суд заявил, что ответчики не нарушали Первую поправку к Конституции США о свободе слова. Как установили суды в многочисленных прецедентных делах, Первая поправка касается лишь властей страны, но не частных лиц или корпораций. Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья. Юристы ФАН знали об этом и заявляли, что Facebook является публичным форумом и де-факто действовал от лица американских властей, обвинивших Россию во "вмешательстве в выборы". Судья, однако, сочла оба аргумента истцов неубедительными и отклонила эти претензии вместе со всеми остальными.
У ФАН есть 30 дней на возможное обжалование решения. При этом у него остается возможность предъявить иск снова, исправив "недостатки" в претензиях к соцсети, уточнил суд.
Facebook в апреле 2018 года заморозил аккаунт ФАН, ссылаясь на нарушение условий пользовательского соглашения. В свою очередь, редакция СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от суда - наложить на соцсеть штраф.
Стенд Facebook на Неделе российского интернета RIW-2018
18 июня, 14:42
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Иск ФАН к Facebook был подан в ноябре 2018 года. Соцсеть обвиняли в нарушении Первой поправки к Конституции США о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. Также претензии были высказаны в связи с предполагаемым нарушением контракта и недобросовестным его исполнением.
Ранее министерство юстиции США обвинило сотрудницу ФАН Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в промежуточные выборы в США 2018 года. ФАН и "Агентство интернет-исследований" оказались в списках американских санкций по аналогичным обвинениям наряду с другими российскими компаниями и физлицами. Все обвиненные властями США отрицают свою причастность к вмешательству в американские выборы.
Facebook
19 июля, 13:04
Роскомнадзор заставил Facebook удалить изображение со свастикой на гербе
2422525
Обсудить 4
РоссияСШАFacebook, Inc.В мире
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Лента
новостей
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
БМП Пума
СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в "бездонную бочку"
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
Лента новостейМолния