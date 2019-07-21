Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Калифорнии отказал российскому онлайн-СМИ "Федеральное информационное агентство" (ФАН) в иске к социальной сети Facebook, говорится в решении суда, опубликованном в субботу.

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.

Судья Люси Кох в 23-страничном решении отклонила иск по ряду процедурных оснований. Юристы ФАН заявляли, что соцсеть нарушила пять отдельных норм в законах США. В одном случае суд заявил, что ответственность со стороны Facebook невозможна, поскольку закон предусматривает ответственность, только если действия ответчика совершались в рамках законов отдельного штата.

Кроме того, истцы утверждали, что cоцсеть в трех случаях нарушила закон 1996 года, который изначально был принят для ограничения порнографии в интернете и используется в попытках регулировать деятельность сайтов. Суд счел, что Facebook является "интерактивным компьютерным сервисом", а потому подпадает под исключения из принципа ответственности, прописанные в этом законе. Кроме того, коль скоро Facebook является публикатором стороннего контента, соцсеть не может быть наказана за то, что не публиковала этот контент, считает суд. Судья привела многочисленные прецеденты, когда суды отказывались счесть нарушением закона удаление тех или иных политических высказываний в интернете.

Наконец, суд заявил, что ответчики не нарушали Первую поправку к Конституции США о свободе слова. Как установили суды в многочисленных прецедентных делах, Первая поправка касается лишь властей страны, но не частных лиц или корпораций. Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья. Юристы ФАН знали об этом и заявляли, что Facebook является публичным форумом и де-факто действовал от лица американских властей, обвинивших Россию во "вмешательстве в выборы". Судья, однако, сочла оба аргумента истцов неубедительными и отклонила эти претензии вместе со всеми остальными.

У ФАН есть 30 дней на возможное обжалование решения. При этом у него остается возможность предъявить иск снова, исправив "недостатки" в претензиях к соцсети, уточнил суд.

Facebook в апреле 2018 года заморозил аккаунт ФАН, ссылаясь на нарушение условий пользовательского соглашения. В свою очередь, редакция СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от суда - наложить на соцсеть штраф.

Иск ФАН к Facebook был подан в ноябре 2018 года. Соцсеть обвиняли в нарушении Первой поправки к Конституции США о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. Также претензии были высказаны в связи с предполагаемым нарушением контракта и недобросовестным его исполнением.