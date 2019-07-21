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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные доставили гумпомощь в Восточную Гуту

Вчера, 05:09
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг РФ в Сирии. Архивное фото
ДАРАЙЯ (Сирия), 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дарайя, расположенный в Восточной Гуте, рассказал журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.
"Центром примирения враждующих сторон принято решение провести гуманитарную акцию в данном населенном пункте. Гуманитарный набор включает в себя консервы, рис, чай, муку, сахар общим весом более двух тонн", - рассказал Дубровин.
По словам главы поселения, в последние месяцы беженцы активно возвращаются в Дарайя. После окончания боевых действий сюда уже вернулись около тысячи человек. До войны в этом населенном пункте проживали 14 тысяч человек, сейчас - около 10 тысяч.
"Несмотря на то, что многие дома разрушены, люди все равно хотят жить здесь. И мы говорим спасибо России за то, что помогают нам сейчас", - сказал глава поселения.
Сирийская армия объявила об установлении полного контроля над Восточной Гутой весной 2018 года, после того как в апреле правительственные войска взяли под контроль город Дума - последний оплот боевиков в этом районе. В освобожденных районах пригорода Дамаска ведутся восстановительные работы, идет процесс разминирования, ремонт инфраструктуры и дорог.
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