Российские военные доставили гумпомощь в Восточную Гуту

ДАРАЙЯ (Сирия), 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Дарайя, расположенный в Восточной Гуте, рассказал журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.

"Центром примирения враждующих сторон принято решение провести гуманитарную акцию в данном населенном пункте. Гуманитарный набор включает в себя консервы, рис, чай, муку, сахар общим весом более двух тонн", - рассказал Дубровин.

По словам главы поселения, в последние месяцы беженцы активно возвращаются в Дарайя. После окончания боевых действий сюда уже вернулись около тысячи человек. До войны в этом населенном пункте проживали 14 тысяч человек, сейчас - около 10 тысяч.

"Несмотря на то, что многие дома разрушены, люди все равно хотят жить здесь. И мы говорим спасибо России за то, что помогают нам сейчас", - сказал глава поселения.