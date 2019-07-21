Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T06:40Z
https://ria.ru/20190721/1556731492.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155673/35/1556733548_182:125:3600:2048_1036x0_80_0_0_2a602ca8cf5cd94d30047a1cd38b439f.jpg
РИА Новости

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Вчера, 05:07
41608
© REUTERS / Pool via WANAВертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
© REUTERS / Pool via WANA
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, "есть опасения", что британский танкер мог оказаться в иранских водах из-за ложных координат GPS, которые иранская разведка якобы могла отправлять при помощи "российской шпионской технологии". Источник Sunday Mirror в оборонном ведомстве сообщил, что на помощь Stena Impero направился фрегат Montrose, однако он опоздал на десять минут, поскольку танкер, находившийся ранее в территориальных водах Омана, уже был "перенаправлен" в воды Ирана.
"У России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре", - сообщил изданию источник в западной службе безопасности, по мнению которого Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и российская разведка "очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вчера, 01:59
НАТО призвала Иран освободить захваченные суда и членов их экипажей
Газета также утверждает, что Россия могла участвовать в задержании танкера "только с одобрения" президента Владимира Путина.
В пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер, который, как утверждают в Тегеране, отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны, и сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.
Глава британского МИД Джереми Хант предупредил, что Лондон должным образом ответит на захват танкера.
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
4797791363054
Обсудить 125
ВеликобританияРоссияИранВ мире
Популярные комментарии
Иран должен немедленно освободить российских граждан захваченных на борту судна.
21 июля, 05:54
В Виктор Колганов
2641321012
Если источник анонимный - нефиг такие новости публиковать, сперва проверить надо у более надежных. А то так сами до уровня желтой прессы скатитесь.
21 июля, 07:34
kkvnpred
23600101
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Лента
новостей
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Флаг Германии на здании Рейхстага
Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
Лента новостейМолния