Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники. Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоидсо ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, "есть опасения", что британский танкер мог оказаться в иранских водах из-за ложных координат GPS, которые иранская разведка якобы могла отправлять при помощи "российской шпионской технологии". Источник Sunday Mirror в оборонном ведомстве сообщил, что на помощь Stena Impero направился фрегат Montrose, однако он опоздал на десять минут, поскольку танкер, находившийся ранее в территориальных водах Омана, уже был "перенаправлен" в воды Ирана.

"У России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре", - сообщил изданию источник в западной службе безопасности, по мнению которого Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и российская разведка "очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".

Газета также утверждает, что Россия могла участвовать в задержании танкера "только с одобрения" президента Владимира Путина.

В пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер, который, как утверждают в Тегеране, отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны, и сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.