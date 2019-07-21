Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек

В частности, эвакуация объявлена для ряда районов в префектурах Хиросима на юго-западе главного японского острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Здесь объявлен 4-й уровень угрозы из пяти, принятых в Японии., что означает необходимость скорейшей эвакуации.