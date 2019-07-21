Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T04:33Z
https://ria.ru/20190721/1556731402.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150031/15/1500311514_0:315:3080:2048_1036x0_80_0_0_0454b442f8781898a0d8552bef161cab.jpg
РИА Новости

Робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели

Вчера, 04:33
3615
© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкИспытание антропоморфного робота "Федор"
Испытание антропоморфного робота Федор
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Испытание антропоморфного робота "Федор". Архивное фото
БАЙКОНУР, 21 июл - РИА Новости. Антропоморфный робот "Федор", который отправится на Международную космическую станцию 22 августа на корабле "Союз МС-14", вернется на Землю через полторы недели после запуска, сообщил в воскресенье гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Он будет на станции порядка полутора недель", - сказал глава госкорпорации на пресс-конференции на Байконуре.
На станции с роботом будет работать российский космонавт Александр Скворцов. По словам Рогозина, на следующих этапах тестирования "Федора" им будут управлять с Земли, а также используют во время выходов в открытый космос.
Кроме того, Рогозин считает, что робота можно будет использовать для оценки рисков миссий на Луну, прежде чем отправлять россиян к естественному спутнику Земли.
Робот Федор
20 июля, 20:44
Рогозин рассказал о вкладе робота "Федора" в освоение дальнего космоса
"Мы считаем, что у нас в этом вопросе сначала будет предварительный этап - будет человекоподобный робот там, а потом человек, когда мы поймем все риски и научимся их компенсировать", - добавил глава Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что перед полетом "Федору" присвоили новое имя - Skybot F-850.
"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Рогозин, тогда вице-премьер РФ. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но потом из-за европейских санкций производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.
В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома "Байконур". Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.
Антропоморфный робот Федор
27 июня, 01:12
Источник рассказал, как космонавт будет управлять роботом "Федором" на МКС
4652213
Обсудить 2
КосмосМеждународная космическая станцияРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Вид на Землю с Луны
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
РИА
Новости
На севере Франции фанаты алжирской сборной свалили статую Шарля де Голля
Микелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма "Звезда родилась"
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
СМИ: партия Зеленского выбрала спикера Верховной рады
Лента
новостей
Молодые люди на отдыхе
Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
Медведев поздравил металлургов с профессиональным праздником
Соревнования SCL – Strongman Champion League Богатыри мира в Петрозаводске. 20 июля 2019
В Петрозаводске силачи из разных стран сдвинули танк почти на метр
Вид на морской вокзал в Сочи
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
АЗС
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Космическая обсерватория Спектр-РГ
Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
Кадр из фильма Мстители. Финал
СМИ: фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
В Москве проходит митинг по выборам в Мосгордуму
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
Лента новостейМолния