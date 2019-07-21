Минск опроверг слухи о российских войсках в белорусской зоне отчуждения

Заброшенный дом в деревне Оревичи на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии

МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о якобы присутствии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

Ранее в субботу 61-я отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщила, что в этой соцсети распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. По данным бригады, об этом доложили "командованию всех уровней", информация проверяется. Отмечалось, что в случае подтверждения бригада готова "за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы".

"Данная информация не соответствует действительности, это все, что я могу сказать", - заявил Макаров.