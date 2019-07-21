С Восточного вскоре можно будет запускать космические грузовики "Прогресс"

"Для подстраховки у нас есть космодром Восточный... В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31 площадку на период модернизации "Гагаринского старта", - сказал он на пресс-конференции на Байконуре.

Рогозин заявил, что после того, как "Гагаринский старт" на Байконуре закроется на реконструкцию, пуски ракет "Союз" можно будет проводить только с одной стартовой площадки космодрома. По его словам, такая ситуация сопряжена с серьезными рисками.