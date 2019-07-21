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РИА Новости

С Восточного вскоре можно будет запускать космические грузовики "Прогресс"

Вчера, 04:10
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© NASAГрузовой космический корабль "Прогресс"
Грузовой космический корабль Прогресс
© NASA
Грузовой космический корабль "Прогресс". Архивное фото
БАЙКОНУР, 21 июл - РИА Новости. Пуски грузовых космических кораблей "Прогресс" скоро можно будет проводить с нового российского космодрома Восточный, сообщил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Для подстраховки у нас есть космодром Восточный... В перспективе недалекой можно будет осуществлять пуски кораблей "Прогресс", тем самым разгрузить 31 площадку на период модернизации "Гагаринского старта", - сказал он на пресс-конференции на Байконуре.
Рогозин заявил, что после того, как "Гагаринский старт" на Байконуре закроется на реконструкцию, пуски ракет "Союз" можно будет проводить только с одной стартовой площадки космодрома. По его словам, такая ситуация сопряжена с серьезными рисками.
Байконур
Вчера, 04:06
Роскосмос получит проект реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре
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КосмосРоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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