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РИА Новости

Роскосмос получит проект реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре

Вчера, 04:06
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБайконур
Байконур
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Байконур. Архивное фото
БАЙКОНУР, 21 июл - РИА Новости. Роскосмос скоро получит документацию на проект реконструкции стартовой площадки космодрома Байконур, с которой была запущена ракета "Восток" с Юрием Гагариным на борту - так называемого "Гагаринского старта", сообщил в воскресенье гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Временные рамки (реконструкции) появятся, когда будет проектная документация. Она уже заказана, скоро у нас будет на руках", - сказал он на пресс-конференции на Байконуре.
Рогозин напомнил о подписанном недавно соглашении с Российским фондом прямых инвестиций и Объединенными Арабскими Эмиратами о партнерстве по реконструкции "Гагаринского старта". Примечательно, что 25 сентября с него к Международной космической станции на ракете "Союз-ФГ" отправится корабль "Союз МС-15", в экипаже которого также будет эмиратский космонавт. Это будет последний в истории старт этой ракеты с украинской системой управления. В дальнейшем Роскосмос планирует использовать только ракеты семейства "Союз-2" с российской системой управления.
"Мы не хотим, чтобы Байконур превращался в музей полностью. Они (стартовые сооружения) имеют историческую ценность, но они должны работать и у них есть потенциал", - добавил Рогозин.
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КосмосБайконур (космодром)РоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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