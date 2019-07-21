Экипаж корабля "Союз МС-13" перешел на МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июл – РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-13" - россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган - открыли люки и перешли на борт Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.

Участников вновь прибывшей миссии встретили российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала с Байконура в 19.28 мск субботы. Через 9 минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. Ровно 50 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

Одним из основных экспериментов, которые Скворцову предстоит провести в космосе, будет отработка управления роботом-аватаром "Федором", которого доставит корабль "Союз МС-14" 22 августа. Кроме того, 20 ноября Скворцов выйдет с другим российским космонавтом Олегом Скрипочкой в открытый космос.