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РИА Новости

Врачи оценили состояние раненных при обстреле Первомайска

Вчера, 03:40
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
СТАХАНОВ, 21 июл - РИА Новости. Раненные в результате обстрела со стороны ВС Украины жители Первомайска самопровозглашенной Луганской народной находятся в состоянии средней тяжести, заявил журналистам дежурный травматолог Стахановской центральной городской многопрофильной больницы Геннадий Валухин.
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что в результате обстрела Первомайска в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.
"В больницу (города Стаханов - ред.) были доставлены из города Первомайска гражданские лица, которые пострадали в результате взрыва (разрыва снаряда - ред.) возле их дома… Состояние их можно расценивать как средней тяжести", - рассказал Валухин.
Он уточнил, что у всех поступивших осколочные ранения. "Самый тяжелый из них, мужчина, находится в хирургии с проникающим осколочным ранением грудной клетки", - дополнил врач.
По его словам, ребенок 2015 года рождения, также раненный при обстреле, был вместе с матерью перевезен в одну из больниц Луганска.
Солдат ВСУ в Донбассе
Вчера, 03:25
В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками
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