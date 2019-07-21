Врачи оценили состояние раненных при обстреле Первомайска

СТАХАНОВ, 21 июл - РИА Новости. Раненные в результате обстрела со стороны ВС Украины жители Первомайска самопровозглашенной Луганской народной находятся в состоянии средней тяжести, заявил журналистам дежурный травматолог Стахановской центральной городской многопрофильной больницы Геннадий Валухин.

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что в результате обстрела Первомайска в субботу погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.

"В больницу (города Стаханов - ред.) были доставлены из города Первомайска гражданские лица, которые пострадали в результате взрыва (разрыва снаряда - ред.) возле их дома… Состояние их можно расценивать как средней тяжести", - рассказал Валухин.

Он уточнил, что у всех поступивших осколочные ранения. "Самый тяжелый из них, мужчина, находится в хирургии с проникающим осколочным ранением грудной клетки", - дополнил врач.