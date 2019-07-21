Рябков отметил позитивные итоги венесуэльских переговоров на Барбадосе

КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил позитивные результаты раунда переговоров властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе.
"Я думаю, что правительство подходит к переговорам, признавая всю трудность процесса, но также и ценит возможность этого. Я воодушевлен тем фактом, что самый последний раунд переговоров на острове Барбадосе закончился с большим пониманием, сужением серьезных разногласий, которые все еще есть", - заявил дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения.
"Я также приветствую тот факт, что правительство и те, кто были на Барбадосе от другой стороны, согласились продолжить диалог в ближайшем будущем", - добавил Рябков.