Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T03:34Z
https://ria.ru/20190721/1556731172.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147835/78/1478357862_0:69:3072:1797_1036x0_80_0_0_9b33369dbee90229044435ef54088583.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Рябков отметил позитивные итоги венесуэльских переговоров на Барбадосе

Вчера, 03:34
610
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил позитивные результаты раунда переговоров властей и оппозиции Венесуэлы на Барбадосе.
"Я думаю, что правительство подходит к переговорам, признавая всю трудность процесса, но также и ценит возможность этого. Я воодушевлен тем фактом, что самый последний раунд переговоров на острове Барбадосе закончился с большим пониманием, сужением серьезных разногласий, которые все еще есть", - заявил дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения.
"Я также приветствую тот факт, что правительство и те, кто были на Барбадосе от другой стороны, согласились продолжить диалог в ближайшем будущем", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Вчера, 03:27
Рябков: Россия уверена, что власти Венесуэлы способны преодолеть трудности
1000101
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей РябковБарбадосВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: Россия уверена, что власти Венесуэлы способны преодолеть трудности
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков обсудил в Каракасе расширение присутствия компаний из РФ в Венесуэле
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Врачи оценили состояние раненных при обстреле Первомайска
Лента
новостей
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков осудил действия США против властей Венесуэлы
Чернобыльская АЭС
Бригада ВСУ заявила о готовности "дать отпор России" в Чернобыле
Флаг Германии на здании Рейхстага
Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Солдат ВСУ в Донбассе
В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
США обвинили венесуэльский Су-30 в "агрессивном преследовании" самолета
Ливни в Японии
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
Международная космическая станция
Экипаж корабля "Союз МС-13" перешел на МКС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
Лента новостейМолния