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РИА Новости

В МЧС рассказали, как не отравиться съедобными грибами

Вчера, 03:32
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГрибы подосиновики
Грибы подосиновики
© РИА Новости / Антон Денисов
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Грибы подосиновики. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Выросшие в загрязненной местности съедобные грибы могут стать ядовитыми, поэтому при "тихой охоте" нужно не только собирать грибы по принципу неядовитый/ядовитый, но и обращать внимание на окружающую местность, советуют в МЧС.
Спасатели пояснили, что съедобные грибы становятся ядовитыми, когда растут в загрязненных природных условиях, рядом с промышленными предприятиями или автотрассами, где в атмосферу или воду выбрасываются токсичные отходы, а также ртуть и свинец.
Если все же вы почувствовали недомогание после того, как съели грибы, нужно без промедлений обратиться к врачу. Первые признаки отравления могут проявиться в течение 12-14 часов, и если не принять срочных мер, через два-три дня лечение может быть уже бесполезным.
Когда нет возможности оперативно получить медицинскую помощь, необходимо подряд выпить пять-шесть стаканов воды или слабого раствора марганцовки и пальцами надавить на корень языка, чтобы вызвать рвоту. Для большей эффективности надо повторить процедуру примерно пять раз, рекомендует МЧС.
До прибытия врачей спасатели советуют тепло укутать больного и непрерывно давать теплое питье, а при сильной слабости — крепкий чай.
Galerina marginata
12 июля, 03:12
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
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РоссияОбщество
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