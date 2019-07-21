В МЧС рассказали, как не отравиться съедобными грибами

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Выросшие в загрязненной местности съедобные грибы могут стать ядовитыми, поэтому при "тихой охоте" нужно не только собирать грибы по принципу неядовитый/ядовитый, но и обращать внимание на окружающую местность, советуют в МЧС.

Спасатели пояснили, что съедобные грибы становятся ядовитыми, когда растут в загрязненных природных условиях, рядом с промышленными предприятиями или автотрассами, где в атмосферу или воду выбрасываются токсичные отходы, а также ртуть и свинец.

Если все же вы почувствовали недомогание после того, как съели грибы, нужно без промедлений обратиться к врачу. Первые признаки отравления могут проявиться в течение 12-14 часов, и если не принять срочных мер, через два-три дня лечение может быть уже бесполезным.

Когда нет возможности оперативно получить медицинскую помощь, необходимо подряд выпить пять-шесть стаканов воды или слабого раствора марганцовки и пальцами надавить на корень языка, чтобы вызвать рвоту. Для большей эффективности надо повторить процедуру примерно пять раз, рекомендует МЧС.