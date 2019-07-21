Рябков: Россия уверена, что власти Венесуэлы способны преодолеть трудности

КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Россия уверена, что законно избранные власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро способны преодолеть трудности, стратегическое партнерство Москвы и Каракаса неизменно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В присутствии враждебных сил, которые пытаются навязать решения абсолютно внутренних дел страны, это мероприятие продемонстрировало большую степень солидарности. Мы пытались со своей стороны показать, что стратегическое партнерство России и Венесуэлы неизменно. Мы твердо верим в то, что законное правительство Венесуэлы во главе с Мадуро полностью способно справиться с трудностями", - заявил дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
"У правительства есть полная поддержка России", - заверил Рябков.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.