Рябков: Россия уверена, что власти Венесуэлы способны преодолеть трудности

"В присутствии враждебных сил, которые пытаются навязать решения абсолютно внутренних дел страны, это мероприятие продемонстрировало большую степень солидарности. Мы пытались со своей стороны показать, что стратегическое партнерство России и Венесуэлы неизменно. Мы твердо верим в то, что законное правительство Венесуэлы во главе с Мадуро полностью способно справиться с трудностями", - заявил дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.