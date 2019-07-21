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РИА Новости

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Профессия по-прежнему оказывает влияние на дисциплину регулярности вносимых платежей по займу. Так, например, у клиентов занятых в бюджетной сфере (врачи, учителя) и финансовых специалистов (сотрудники банков и МФО) дефолтность не превышает 10-17%", - сообщили аналитики, добавив, что в десятку наиболее дисциплинированных заемщиков также входят пенсионеры.
Причиной хорошей платежной дисциплиной является наличие стабильной работы и постоянного заработка у клиентов этих групп. Кроме того, немаловажный фактор является и социальный статус клиента, где наличие просрочки может осудить окружение, отмечают эксперты.
"Менее дисциплинированными являются строители, водители, официанты, продавцы, разнорабочие - у них дефолтность варьируется в диапазоне 25-35%. Как правило, эти клиенты не задерживаются долго на одном месте работы, их заработок может быть нерегулярным и носить сезонный характер", - указывают в компании.
Банк России в среду сообщил, что микрофинансовые организации в первом квартале текущего года нарастили выдачи микрозаймов на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 93,8 миллиарда рублей.
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