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РИА Новости

США планируют три полета кораблей с туристами на МКС в 2020-2021 годах

Вчера, 03:05
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© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Три полета американских пилотируемых кораблей с туристами на Международную космическую станцию (МКС) намечается осуществить в 2020-2021 годах, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. В начале июня НАСА сообщило, что с 2020 года космические туристы смогут дважды в год отправляться на американских пилотируемых кораблях на МКС. Финансовый директор НАСА Джефф Девит отмечал, что месячный полет на МКС обойдется туристу более чем в 59 миллионов долларов.
В материалах говорится, что полеты американских кораблей с туристами на МКС длительностью около месяца запланированы в октябре 2020 года, марте и августе 2021 года. Каждый корабль сможет доставлять на станцию до трех туристов.
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Ранее компания Bigelow Aerospace объявила, что собирается отправить на МКС 16 туристов на четырех кораблях Crew Dragon. Компания сообщила, что уже сделала значительные взносы для обеспечения такой возможности. Bigelow Aerospace предлагает туристам за 52 миллиона долларов провести на станции один-два месяца.
Кроме того, сообщалось, что компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз".
До настоящего времени туристы могли попасть на МКС только на российских кораблях "Союз". В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За 10-суточный полет на "Союзе" на МКС с туристов в разные годы просили от 25 до 50 миллионов долларов.
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