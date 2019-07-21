Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Рябков находится с визитом в столице Венесуэлы с 20 по 22 июля.

"Мы имели честь быть принятыми президентом страны Николасом Мадуро", - сказал он журналистам в кулуарах мероприятия, отметив, что состоялась также встреча с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Ранее Рябков заявил, что в ходе его визита в Каракас у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.