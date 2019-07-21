Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Рябков находится с визитом в столице Венесуэлы с 20 по 22 июля.
"Мы имели честь быть принятыми президентом страны Николасом Мадуро", - сказал он журналистам в кулуарах мероприятия, отметив, что состоялась также встреча с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Ранее Рябков заявил, что в ходе его визита в Каракас у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.