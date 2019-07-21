Синоптик рассказал, когда вернется тепло

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Погода в столичном регионе и центральной части России начнет улучшаться на предстоящей неделе, а уже к следующим выходным может возобновиться купальный сезон. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Так или иначе, наступает "макушка лета", то есть самое теплое время, согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение недели предстоящей медленно столбики термометров будут подниматься. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков", — пояснил Тишковец.
По его словам, в понедельник и вторник осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до 21-27 градусов, при этом 24-25 июля пройдут небольшие дожди и температура опустится на два-три градуса. Однако уже к пятнице и выходным воздух прогреется до 23-28 градусов, что выше климатической нормы.
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