Синоптик рассказал, когда вернется тепло

"Так или иначе, наступает "макушка лета", то есть самое теплое время, согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России. В течение недели предстоящей медленно столбики термометров будут подниматься. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков", — пояснил Тишковец.

По его словам, в понедельник и вторник осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до 21-27 градусов, при этом 24-25 июля пройдут небольшие дожди и температура опустится на два-три градуса. Однако уже к пятнице и выходным воздух прогреется до 23-28 градусов, что выше климатической нормы.