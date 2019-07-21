Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T01:59Z
https://ria.ru/20190721/1556730861.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155671/69/1556716989_0:50:1201:725_1036x0_80_0_0_989f3f4e2cabb6fc9d2299c52f4a5574.jpg
РИА Новости

НАТО призвала Иран освободить захваченные суда и членов их экипажей

Вчера, 01:59
1270
© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Организация Североатлантического договора (НАТО) осуждает захват Ираном двух нефтяных танкеров и призывает иранские власти освободить суда и членов их экипажей, сообщается в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.
"Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это представляет собой явный вызов международной свободе навигации. Мы призываем Иран немедленно освободить суда и членов их экипажей. Соединенное Королевство дало ясно понять, что в его приоритетах урегулирование ситуации посредством диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию этой ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.
В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил, что в минувшие выходные задержал в районе Персидского залива иностранное судно с контрабандным топливом. На борту судна, название которого не упоминалось, находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно.
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
124702213
НАТОИранВ мире
Популярные комментарии
Иран это вам не Ирак,не Ливия и не Сирия...Давно пора наглосаксов на место поставить!!!
21 июля, 06:08
ALAlex Limon
400032104
Правильный призыв! Необходимо требовать от Ирана немедленного освобождения экипажа судна, среди которых также российские граждане.
21 июля, 05:47
В Виктор Колганов
6900003
Рекомендуем
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
РИА
Новости
Видео задержания Ираном британского танкера
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера
Британский танкер Stena Impero
Источник: Британия утверждает, что ее танкер задержали в водах Омана
Лента
новостей
Чернобыльская АЭС
Бригада ВСУ заявила о готовности "дать отпор России" в Чернобыле
Флаг Германии на здании Рейхстага
Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России
Джереми Хант
СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера
МИД Польши
МИД Польши призвал Иран немедленно освободить британский танкер
Британский танкер Stena Impero
Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
США хотят втянуть Британию в противостояние с Ираном, считает Зариф
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер, находившийся с мая в Джидде
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные готовят операцию в Персидском заливе
АЗС
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на обвинения в причастности РФ к задержанию танкера в Иране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
Лента новостейМолния