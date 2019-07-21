Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T02:00Z
https://ria.ru/20190721/1556730766.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

"Союз МС-13" с новым экипажем МКС пристыковался к станции

Вчера, 01:50
9123
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.
Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала с Байконура в субботу в 19.28 мск. Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. Полет прошел ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
Корабль пристыковался к МКС на четыре минуты раньше запланированного - в 1.47 мск. Спустя приблизительно два часа Скворцов, Пармитано и Морган открыли люки и перешли на борт станции.
На станции после выравнивания давления и открытия люков новый экипаж встретят российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.
Командир корабля Александр Скворцов уже в третий раз отправился на МКС. Лука Пармитано - второй, он уже работал на станции в 2013 году. Для Эндрю Моргана это первый космический полет. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
SpaceX
20 июля, 12:29
SpaceX впервые запустит к МКС грузовой корабль, дважды побывавший в космосе
16004043
КосмосБайконур (космодром)Международная космическая станцияРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Лента
новостей
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Коробка пиццы
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Флаг Германии на здании Рейхстага
Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
Лента новостейМолния