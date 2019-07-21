"Союз МС-13" с новым экипажем МКС пристыковался к станции

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала с Байконура в субботу в 19.28 мск. Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию. Полет прошел ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

Корабль пристыковался к МКС на четыре минуты раньше запланированного - в 1.47 мск. Спустя приблизительно два часа Скворцов, Пармитано и Морган открыли люки и перешли на борт станции.

Люки между кораблем #СоюзМС13 и станцией открыты!



С этого момента Алексей Овчинин и Александр Скворцов, Ник Хейг, Кристина Кук, Лука Пармитано и Эндрю Морган приступили к совместной работе



В российской программе почти 50 экспериментов — https://t.co/MBznKpIuhY pic.twitter.com/bsq51zXjJB — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 21, 2019

На станции после выравнивания давления и открытия люков новый экипаж встретят российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.