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РИА Новости

В США на примере спора о пицце объяснили, как РФ "разделяет американцев"

01:26
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© Depositphotos / AllaSerebrinaКоробка пиццы
Коробка пиццы
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере существующих в американском обществе разногласий относительно того, может ли ананас быть начинкой для пиццы, объяснило, как "российские агенты" могут пытаться "разделить американцев", передает телеканал ABC News.
По его данным, соответствующее объяснение появилось на сайте созданного на базе DHS Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. Отмечается, что "шутливое предупреждение" призвано помочь американцам идентифицировать "пропагандистские кампании, (исходящие - ред.) от России и других иностранных противников".
В иллюстрированном предупреждении говорится, в частности, что для того, чтобы посеять раздор в американском обществе, иностранные агенты могут заявлять в сети, что не любить ананас в пицце - "не по-американски". Кроме того, агенты могут прибегнуть к таким фразам, как "миллениалы разрушают пиццу", предупредило DHS.
"Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности разжечь актуальные проблемы в Соединенных Штатах. Они делают это не для того, чтобы выиграть спор; они хотят видеть нас разделенными", - говорится в предупреждении.
В ведомстве шутливо отметили, что на сегодняшний день не имеют "доказательств того, что Россия или какая-либо другая страна активно проводит информационные операции против начинок для пиццы".
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