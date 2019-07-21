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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Рябков осудил действия США против властей Венесуэлы

01:01
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Действия США против властей Венесуэлы не имеют под собой никакой базы в международном праве, законность правительства страны не может ставиться под сомнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Попытки США свергнуть законное правительство Венесуэлы стало ярким примером нарушения международного права, отметил дипломат, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, которая проходит в венесуэльской столице.
Власти Венесуэлы подверглись экономическому террору со стороны Вашингтона, функционирование сырьевого сектора было серьезно ограничено, отметил он.
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"Хочу подчеркнуть, что у этих инициатив (США - ред.) нет никакой базы в международном законодательстве. Вред от международных санкций превысил сотни миллиардов долларов и это игнорируется (международным сообществом – ред.). Законность властей этой страны не может ставиться под сомнение, однако у них нет доступа к финансированию, в котором они нуждаются", - заявил он.
По словам дипломата, кризис в Венесуэле - это важный пункт в развитии межгосударственных отношений, и только разрешив его, можно получить многополярный порядок в мире.
"Мы в России готовы усиливать наше сотрудничество с Движением неприсоединения, чтобы принести пользу нашим странам и нашим обществам", - подчеркнул он.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
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США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы
Соединенные Штаты в пятницу расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан, следует из размещенной на сайте минфина информации. Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей РябковВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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