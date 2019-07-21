Рябков осудил действия США против властей Венесуэлы

КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Действия США против властей Венесуэлы не имеют под собой никакой базы в международном праве, законность правительства страны не может ставиться под сомнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Попытки США свергнуть законное правительство Венесуэлы стало ярким примером нарушения международного права, отметил дипломат, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, которая проходит в венесуэльской столице.

Власти Венесуэлы подверглись экономическому террору со стороны Вашингтона, функционирование сырьевого сектора было серьезно ограничено, отметил он.

"Хочу подчеркнуть, что у этих инициатив (США - ред.) нет никакой базы в международном законодательстве. Вред от международных санкций превысил сотни миллиардов долларов и это игнорируется (международным сообществом – ред.). Законность властей этой страны не может ставиться под сомнение, однако у них нет доступа к финансированию, в котором они нуждаются", - заявил он.

По словам дипломата, кризис в Венесуэле - это важный пункт в развитии межгосударственных отношений, и только разрешив его, можно получить многополярный порядок в мире.

"Мы в России готовы усиливать наше сотрудничество с Движением неприсоединения, чтобы принести пользу нашим странам и нашим обществам", - подчеркнул он.

Соединенные Штаты в пятницу расширили санкционный список по Венесуэле, добавив туда еще четырех граждан, следует из размещенной на сайте минфина информации. Ранее в пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.