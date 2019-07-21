В ДНР заявили, что перемирие соблюдается на всей линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.
"По состоянию на 00.30 (совпадает с мск) по всей линии соприкосновения в зоне ответственности подразделений Народной милиции ДНР нарушений не зафиксировано. Режим прекращения огня на данный момент соблюдается", - сказал представитель ведомства.