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РИА Новости

Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

00:43
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага
Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил посол Украины в стране Андрей Мельник.
"Это решение было разрушительным", - сказал посол, посетовав, что возвращение России в ПАСЕ поддержали немецкие депутаты и, в частности, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Андреас Ник.
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По его словам, на Украине возвращение российской делегации воспринимают как "фатальную ошибку".
"Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", - заявил Мельник. Кроме того, многие люди на Украине выражают опасения, что Германия однажды вернется к "реальной политике" и договорится с Россией за спиной Киева, пожертвовав его интересами, добавил дипломат.
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. После этого глава украинской делегации в организации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям от организации на досрочные парламентские выборы на Украине.
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Андрей МельникГерманияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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