Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева. Об этом в интервью изданию Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил посол Украины в стране Андрей Мельник.

"Это решение было разрушительным", - сказал посол, посетовав, что возвращение России в ПАСЕ поддержали немецкие депутаты и, в частности, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Андреас Ник.

По его словам, на Украине возвращение российской делегации воспринимают как "фатальную ошибку".

"Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", - заявил Мельник. Кроме того, многие люди на Украине выражают опасения, что Германия однажды вернется к "реальной политике" и договорится с Россией за спиной Киева, пожертвовав его интересами, добавил дипломат.

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.