ЛНР потребовала провести расследование обстрела Первомайска

"За несколько часов до наступления "летнего перемирия", согласованного участниками контактной группы в ходе встречи в Минске 17 июля, со стороны Украины был обстрелян город Первомайск (ЛНР). В результате обстрела погиб мирный житель, еще семеро получили ранения, в их числе малолетний ребенок", - заявила Кобцева.