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РИА Новости

ЛНР потребовала провести расследование обстрела Первомайска

00:42
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© Фото : Олеся ПотаповаПоследствия обстрела Первомайска
Последствия обстрела Первомайска
© Фото : Олеся Потапова
Последствия обстрела Первомайска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от международных организаций провести расследование обстрела Первомайска со стороны украинских силовиков, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.
"За несколько часов до наступления "летнего перемирия", согласованного участниками контактной группы в ходе встречи в Минске 17 июля, со стороны Украины был обстрелян город Первомайск (ЛНР). В результате обстрела погиб мирный житель, еще семеро получили ранения, в их числе малолетний ребенок", - заявила Кобцева.
Она подчеркнула, что власти республики требуют от международных наблюдательных миссий обратить на данный факт "пристальное внимание, произвести скрупулезную фиксацию и расследование очередного военного преступления украинских военных".
"Также мы в очередной раз обращаемся к гарантам выполнения минских соглашений с просьбой оказать давление на руководство Украины с принуждением их к исполнению ранее достигнутых мирных договоренностей", - заявила Кобцева.
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
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