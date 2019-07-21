ЛНР потребовала провести расследование обстрела Первомайска

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики требуют от международных организаций провести расследование обстрела Первомайска со стороны украинских силовиков, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.
"За несколько часов до наступления "летнего перемирия", согласованного участниками контактной группы в ходе встречи в Минске 17 июля, со стороны Украины был обстрелян город Первомайск (ЛНР). В результате обстрела погиб мирный житель, еще семеро получили ранения, в их числе малолетний ребенок", - заявила Кобцева.
Она подчеркнула, что власти республики требуют от международных наблюдательных миссий обратить на данный факт "пристальное внимание, произвести скрупулезную фиксацию и расследование очередного военного преступления украинских военных".
"Также мы в очередной раз обращаемся к гарантам выполнения минских соглашений с просьбой оказать давление на руководство Украины с принуждением их к исполнению ранее достигнутых мирных договоренностей", - заявила Кобцева.