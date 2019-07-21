В Кронштадте пройдет репетиция парада ВМФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Репетиция парада ВМФ с участием 12 боевых кораблей и подводной лодки пройдет в Кронштадте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"В рамках подготовки к Главному военно-морскому параду в акватории Кронштадтского рейда состоится тренировка прохождения кораблей океанской зоны. Вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта экипажи кораблей отработают прохождение в составе парадного строя. Участниками тренировки станут 12 боевых кораблей и одна подводная лодка", - сказал собеседник агентства.
Среди кораблей-участников: большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Минск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ", малый ракетный корабль "Ливень", патрульный корабль "Василий Быков".
Сообщается, что корабли пройдут в составе ударных, тактических и противолодочных групп.
В пресс-службе ЗВО напомнили, что эпизод Главного военно-морского парада состоится в Кронштадте после прохождения кораблей на Неве 28 июля.