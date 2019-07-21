Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T00:08Z
https://ria.ru/20190721/1556730170.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/102734/87/1027348737_0:42:2630:1521_1036x0_80_0_0_d5b3078a58be6ce98f1d8a4c1cb0182d.jpg
РИА Новости

СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

00:08
1005
© Flickr / BriYYZСамолет Lufthansa
Самолет Lufthansa
© Flickr / BriYYZ
Самолет Lufthansa. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности прекращает полеты в египетский Каир, передает телеканал ARD.
"Lufthansa объявила о временном немедленном приостановлении всех полетов в Каир", - сообщает телеканал, отмечая, что авиакомпания сослалась на "соображения безопасности".
Ранее аналогичное решение приняла британская авиакомпания British Airways. Представитель компании сообщила РИА Новости, что British Airways приостанавливает полеты в Каир "на семь дней в качестве меры предосторожности". По ее словам, BA считает "считает приоритетом безопасность пассажиров".
Ломаная пирамида в Дахшуре, Египет
13 июля, 17:50
В Египте открыли для туристов уникальную "ломаную" пирамиду
308200
Обсудить 0
Каир (город)ГерманияLufthansaВ мире
Рекомендуем
Школьник угнал из ангара два самолета
Школьник угнал из ангара два самолета
РИА
Новости
Флаг Германии на здании Рейхстага
Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
США завершили работу над космическим кораблем "Орион"
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
В ДНР объявили о прекращении огня
Лента
новостей
Сотрудник СБУ
СБУ пришла с обысками на крупнейший металлургический завод страны
Американский самолет EP-3E Aries II
Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик
Огонь
У берегов Мавритании загорелось украинское судно под грузинским флагом
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер, находившийся с мая в Джидде
Видео задержания Ираном британского танкера
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Коробка пиццы
В США на примере спора о пицце объяснили, как РФ "разделяет американцев"
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Глава Национального банка Украины не видит угрозы дефолта для страны
Прохожие на Красной площади в Москве
Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль
Помпео выразил Турции соболезнования в связи с терактом в Эрбиле
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Зеленский показал на видео ржавую "Украину"
01:50Россиянин, итальянец и американец прибыли на МКС на корабле "Союз МС-13"
01:26В США на примере спора о пицце объяснили, как РФ "разделяет американцев"
01:01Рябков осудил действия США против властей Венесуэлы
00:50В ДНР заявили, что перемирие соблюдается на всей линии соприкосновения
00:43Школьник угнал из ангара два самолета
00:43Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
00:42ЛНР потребовала провести расследование обстрела Первомайска
00:22США завершили работу над космическим кораблем "Орион"
00:18В Кронштадте пройдет репетиция парада ВМФ
00:08СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности
00:03В ДНР объявили о прекращении огня
23:47В ЛНР назвали обстрел Первомайска провокацией
23:26Глава Национального банка Украины не видит угрозы дефолта для страны
23:21Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик
22:59Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
22:55Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
22:53В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
22:27Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме
22:25СБУ пришла с обысками на крупнейший металлургический завод страны
Лента новостейМолния