В ДНР объявили о прекращении огня

Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики приступили к выполнению очередного режима прекращения огня, сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Все соответствующие приказы донесены до личного состава", - сказал Якубов.

Ранее контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля. Впервые перемирие сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.