В ДНР объявили о прекращении огня

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики приступили к выполнению очередного режима прекращения огня, сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"Все соответствующие приказы донесены до личного состава", - сказал Якубов.
Ранее контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля. Впервые перемирие сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.
В Генпрокуратуре самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что украинские силовики за несколько часов до перемирия открыли огонь по жилым домам в Первомайске на территории ЛНР. Погибла одна женщина, семь человек, включая ребенка, получили ранения. Город в результате обстрела оказался частично обесточен.