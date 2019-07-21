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РИА Новости

В ДНР объявили о прекращении огня

00:03
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОфицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики приступили к выполнению очередного режима прекращения огня, сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Все соответствующие приказы донесены до личного состава", - сказал Якубов.

Ранее контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля. Впервые перемирие сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.
В Генпрокуратуре самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что украинские силовики за несколько часов до перемирия открыли огонь по жилым домам в Первомайске на территории ЛНР. Погибла одна женщина, семь человек, включая ребенка, получили ранения. Город в результате обстрела оказался частично обесточен.
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Вчера, 21:08
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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