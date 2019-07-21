Брускетта, ризотто, раклет и рамен — в Москве собрались лучшие повара

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Галина Соколова. На два дня бывший "Хлебозавод", а теперь северный "Флакон" превратился в ресторан, рынок и бар. Что есть, чем дышать, как пить и дальше жить — в материале РИА Новости с фестиваля гастрономических развлечений.
Тако от Пако и японская лапша российского происхождения
"Мы жили в Нью-Йорке много лет, где пробовали разные тако — этот один из лучших. Очень приятное сочетание мяса, острого соуса, авокадо, кинзы и лайма", — говорит Екатерина о блюде повара мексиканского происхождения из Барселоны Пако Мендеса.
Несмотря на очередь, которая выстроилась около фуд-корта обладателя одной мишленовской звезды, Мендес готовил без суеты и спешки.
"Сегодня я буду угощать гостей тако с говядиной по традиционному мексиканскому рецепту, фланом на банановом листе и всяким другим, так что разговаривать мне с вами некогда", — кричит из-за кастрюль Пако.
Иван Оркин — русский, живущий в Нью-Йорке и учившийся в Японии, сегодня кормит раменом, японской лапшой.
"Из русских блюд я больше всего люблю бефстроганов, который готовила моя мама, когда я был маленьким, — рассказывает Оркин в перерывах между заказами. — Насчет рамена скажу так: японская лапша может получиться и из российских ингредиентов, причем не хуже традиционной. Те же яйца, тот же куриный бульон".
"Насыщенный вкус, но немного солоновато, на мой взгляд. У меня здесь куриный бульон, яйцо и какая-то приправа. Я не поняла. Взяла первый раз попробовать. В целом не вечернее блюдо, но перекусить нормально", — комментирует посетительница фестиваля Елена.
Без звезд, но от души
Фургон с лимонадом
"Нечайный чай" получился случайно. Это горячие лимонады. "В холодное время года отлично согревают. Все остальные напитки сделаны на основе лимона, который мы сочетаем с базиликом, тимьяном, фруктами, при этом в лимонаде содержится всего 100 калорий. Можно спокойно пить и худеть", — рекламируют свой товар в ярко-желтом фургончике.
Поездной диспетчер Люберецкого узла Евгений спешит приготовить раклет (швейцарское национальное блюдо из расплавленного одноименного сыра) с круассаном и ягодным вареньем.
Однако бывалые путешественники по Франции сразу замечают подвох: "Так это же камамбер, а не раклет". "Да, это не раклет. Но не придирайтесь — мы начинающие раклетчики", — защищается повар.
"Я здесь наемный работник, которому интересно это делать. Интересно помогать в кафе и общаться с людьми. Я меняю кафе каждые год или два. Люблю готовить по выходным мороженое, кофе, круассаны". И надо признать — получается у Евгения прекрасно!
Котлы с шипящим маслом, томлеными яблоками, рисом и мясом — здесь готовят плов. Только непростой — самаркандский.
"Мясо зажаривается большими кусками на топленом курдюке. У нас получается вкус горной баранины и легкость говядины. Самаркандский плов готовится слоями: он не перемешивается в казане. Все масло и то, что вредит фигуре, остается на дне", — подчеркивает бренд-повар Екатерина из Калининграда.
Вместе с помощником Екатерина ехала в Москву двое суток, чтобы показать и рассказать о первой в России мастерской плова, где это блюдо готовят только девушки.
Дождь из вермута, робот-бармен и вымирающая клюква — технологии диктуют новые правила готовки
© РИА Новости / Александр АндреевАлкогольная архитектура. Что будет, если оказаться внутри коктейля?
Алкогольная архитектура. Что будет, если оказаться внутри коктейля?
"Проходите. Не забудьте только пончо надеть, а то там очень влажно", — говорит волонтер на входе в инсталляцию "Алкогольная архитектура".
Арт-объект, который создали художники из Великобритании, позволяет всем желающим в буквальном смысле оказаться внутри коктейля — в облаке вермута, таком алкогольном парнике-тумане.
Правда, опьянеть не получится. Для этого потребуется не менее четырех дней дышать пьяным воздухом, утверждают организаторы. Мне хватило пары минут — слишком душно.
© Александр Андреев Участника перфоманса "Призрак вкуса"
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Участника перфоманса "Призрак вкуса"
© Александр Андреев
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Участника перфоманса "Призрак вкуса"
© Александр Андреев
Проект GhostFood, который придумали американские художницы Мириам Зонгстер и Симун, исследует, как технический прогресс влияет на окружающую среду. Они обнаружили: клюква, шоколад, лосось и множество других продуктов "вымирают"!
Как быть? Заменить вкус запахом — надеть на нос устройство, которое передает аромат блюда, а текстуру передает какой-то другой продукт, более устойчивый к изменению климата.
"Мне кажется, морс работает лучше, чем шоколад. Более правдоподобная текстура",— отмечает участница перфоманса Таня. "Мне дали какой-то марципан. Совсем не шоколад", — соглашется ее друг Егор.
Бруно, робот-бармен, сделает джин-тоник не хуже человека, он взбалтывает, смешивает и наливает все, что душе угодно. На один коктейль уходит примерно 45 секунд.
Мария, которая одна из первых попробовала работу Бруно, говорит, что ей понравилось: "Оригинальный рецепт".
"Сегодня в меню": что было, что будет и чем живот наполнится
"В зависимости от того, в какой цвет одежды одеты люди, я им говорю, к кому обратиться. Например, если в желтенькое, то к психиатру", — шутит мастер — распорядитель гадательной церемонии Сергей Агасфер.
Ритуалы пользовались на фестивале бо́льшим спросом, чем зеленое ризотто с лисичками. Запись была закрыта еще днем ко всем специалистам.
"Раньше я никогда не ходила к нумерологам. А здесь стало интересно: ответили на все вопросы, которые мне хотелось узнать по поводу работы. Я услышала то, что мне до этого говорил еще один человек", — признается гостья фестиваля Даша. Что до и после того она ела и пила, мы, к сожалению, не знаем.
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Посетители во время концерта во время гастрономического фестиваля
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Посетители во время концерта во время гастрономического фестиваля
Два дня на фестивале будут звучать летние сеты от московских диджеев: Deep Fried Friends, Grisha Nelyubin, Ha-Habibi, Egor Holkin, Shiny Boots, Timur Omar, Димы Кармановского, Даши Яструбицкой и других.
Пускают с собаками, но без детей.