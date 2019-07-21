Брускетта, ризотто, раклет и рамен — в Москве собрались лучшие повара

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Галина Соколова. На два дня бывший "Хлебозавод", а теперь северный "Флакон" превратился в ресторан, рынок и бар. Что есть, чем дышать, как пить и дальше жить — в материале РИА Новости с фестиваля гастрономических развлечений.

Тако от Пако и японская лапша российского происхождения

"Мы жили в Нью-Йорке много лет, где пробовали разные тако — этот один из лучших. Очень приятное сочетание мяса, острого соуса, авокадо, кинзы и лайма", — говорит Екатерина о блюде повара мексиканского происхождения из Барселоны Пако Мендеса.

Несмотря на очередь, которая выстроилась около фуд-корта обладателя одной мишленовской звезды, Мендес готовил без суеты и спешки.

"Сегодня я буду угощать гостей тако с говядиной по традиционному мексиканскому рецепту, фланом на банановом листе и всяким другим, так что разговаривать мне с вами некогда", — кричит из-за кастрюль Пако.

Иван Оркин — русский, живущий в Нью-Йорке и учившийся в Японии, сегодня кормит раменом, японской лапшой.

"Из русских блюд я больше всего люблю бефстроганов, который готовила моя мама, когда я был маленьким, — рассказывает Оркин в перерывах между заказами. — Насчет рамена скажу так: японская лапша может получиться и из российских ингредиентов, причем не хуже традиционной. Те же яйца, тот же куриный бульон".

"Насыщенный вкус, но немного солоновато, на мой взгляд. У меня здесь куриный бульон, яйцо и какая-то приправа. Я не поняла. Взяла первый раз попробовать. В целом не вечернее блюдо, но перекусить нормально", — комментирует посетительница фестиваля Елена.

Без звезд, но от души

"Нечайный чай" получился случайно. Это горячие лимонады. "В холодное время года отлично согревают. Все остальные напитки сделаны на основе лимона, который мы сочетаем с базиликом, тимьяном, фруктами, при этом в лимонаде содержится всего 100 калорий. Можно спокойно пить и худеть", — рекламируют свой товар в ярко-желтом фургончике.

Поездной диспетчер Люберецкого узла Евгений спешит приготовить раклет (швейцарское национальное блюдо из расплавленного одноименного сыра) с круассаном и ягодным вареньем.

Однако бывалые путешественники по Франции сразу замечают подвох: "Так это же камамбер, а не раклет". "Да, это не раклет. Но не придирайтесь — мы начинающие раклетчики", — защищается повар.

"Я здесь наемный работник, которому интересно это делать. Интересно помогать в кафе и общаться с людьми. Я меняю кафе каждые год или два. Люблю готовить по выходным мороженое, кофе, круассаны". И надо признать — получается у Евгения прекрасно!

Котлы с шипящим маслом, томлеными яблоками, рисом и мясом — здесь готовят плов. Только непростой — самаркандский.

"Мясо зажаривается большими кусками на топленом курдюке. У нас получается вкус горной баранины и легкость говядины. Самаркандский плов готовится слоями: он не перемешивается в казане. Все масло и то, что вредит фигуре, остается на дне", — подчеркивает бренд-повар Екатерина из Калининграда.

Вместе с помощником Екатерина ехала в Москву двое суток, чтобы показать и рассказать о первой в России мастерской плова, где это блюдо готовят только девушки.

Дождь из вермута, робот-бармен и вымирающая клюква — технологии диктуют новые правила готовки

"Проходите. Не забудьте только пончо надеть, а то там очень влажно", — говорит волонтер на входе в инсталляцию "Алкогольная архитектура".

Арт-объект, который создали художники из Великобритании, позволяет всем желающим в буквальном смысле оказаться внутри коктейля — в облаке вермута, таком алкогольном парнике-тумане.

Правда, опьянеть не получится. Для этого потребуется не менее четырех дней дышать пьяным воздухом, утверждают организаторы. Мне хватило пары минут — слишком душно.

Проект GhostFood, который придумали американские художницы Мириам Зонгстер и Симун, исследует, как технический прогресс влияет на окружающую среду. Они обнаружили: клюква, шоколад, лосось и множество других продуктов "вымирают"!

Как быть? Заменить вкус запахом — надеть на нос устройство, которое передает аромат блюда, а текстуру передает какой-то другой продукт, более устойчивый к изменению климата.

"Мне кажется, морс работает лучше, чем шоколад. Более правдоподобная текстура",— отмечает участница перфоманса Таня. "Мне дали какой-то марципан. Совсем не шоколад", — соглашется ее друг Егор.

Бруно, робот-бармен, сделает джин-тоник не хуже человека, он взбалтывает, смешивает и наливает все, что душе угодно. На один коктейль уходит примерно 45 секунд.

Мария, которая одна из первых попробовала работу Бруно, говорит, что ей понравилось: "Оригинальный рецепт".

"Сегодня в меню": что было, что будет и чем живот наполнится

"В зависимости от того, в какой цвет одежды одеты люди, я им говорю, к кому обратиться. Например, если в желтенькое, то к психиатру", — шутит мастер — распорядитель гадательной церемонии Сергей Агасфер.

Ритуалы пользовались на фестивале бо́льшим спросом, чем зеленое ризотто с лисичками. Запись была закрыта еще днем ко всем специалистам.

"Раньше я никогда не ходила к нумерологам. А здесь стало интересно: ответили на все вопросы, которые мне хотелось узнать по поводу работы. Я услышала то, что мне до этого говорил еще один человек", — признается гостья фестиваля Даша. Что до и после того она ела и пила, мы, к сожалению, не знаем.

Два дня на фестивале будут звучать летние сеты от московских диджеев: Deep Fried Friends, Grisha Nelyubin, Ha-Habibi, Egor Holkin, Shiny Boots, Timur Omar, Димы Кармановского, Даши Яструбицкой и других.