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РИА Новости
Культура

Брускетта, ризотто, раклет и рамен — в Москве собрались лучшие повара

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Александр АндреевУчастница перфоманса "Призрак вкуса"
Участница перфоманса Призрак вкуса
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Галина Соколова. На два дня бывший "Хлебозавод", а теперь северный "Флакон" превратился в ресторан, рынок и бар. Что есть, чем дышать, как пить и дальше жить — в материале РИА Новости с фестиваля гастрономических развлечений.

Тако от Пако и японская лапша российского происхождения

"Мы жили в Нью-Йорке много лет, где пробовали разные тако — этот один из лучших. Очень приятное сочетание мяса, острого соуса, авокадо, кинзы и лайма", — говорит Екатерина о блюде повара мексиканского происхождения из Барселоны Пако Мендеса.

Несмотря на очередь, которая выстроилась около фуд-корта обладателя одной мишленовской звезды, Мендес готовил без суеты и спешки.
"Сегодня я буду угощать гостей тако с говядиной по традиционному мексиканскому рецепту, фланом на банановом листе и всяким другим, так что разговаривать мне с вами некогда", — кричит из-за кастрюль Пако.
© РИА Новости / Александр АндреевПако Мендес готовит тако
Пако Мендес готовит тако
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Пако Мендес готовит тако
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевПако Мендес
Пако Мендес
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Пако Мендес
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Пако Мендес готовит тако
© РИА Новости / Александр Андреев
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Пако Мендес
© РИА Новости / Александр Андреев
Иван Оркин — русский, живущий в Нью-Йорке и учившийся в Японии, сегодня кормит раменом, японской лапшой.

"Из русских блюд я больше всего люблю бефстроганов, который готовила моя мама, когда я был маленьким, — рассказывает Оркин в перерывах между заказами. — Насчет рамена скажу так: японская лапша может получиться и из российских ингредиентов, причем не хуже традиционной. Те же яйца, тот же куриный бульон".

© РИА Новости . Александр АндреевИван Оркин на раздаче рамена
Иван Оркин на раздаче рамена
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Иван Оркин на раздаче рамена
© РИА Новости . Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевИван Оркин
Иван Оркин
2 из 2
Иван Оркин
© РИА Новости / Александр Андреев
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Иван Оркин на раздаче рамена
© РИА Новости . Александр Андреев
2 из 2
Иван Оркин
© РИА Новости / Александр Андреев
"Насыщенный вкус, но немного солоновато, на мой взгляд. У меня здесь куриный бульон, яйцо и какая-то приправа. Я не поняла. Взяла первый раз попробовать. В целом не вечернее блюдо, но перекусить нормально", — комментирует посетительница фестиваля Елена.

Без звезд, но от души

© РИА Новости / Александр АндреевФургон с лимонадом
Фургон с лимонадом
© РИА Новости / Александр Андреев
Фургон с лимонадом
"Нечайный чай" получился случайно. Это горячие лимонады. "В холодное время года отлично согревают. Все остальные напитки сделаны на основе лимона, который мы сочетаем с базиликом, тимьяном, фруктами, при этом в лимонаде содержится всего 100 калорий. Можно спокойно пить и худеть", — рекламируют свой товар в ярко-желтом фургончике.
© РИА Новости . Александр АндреевПосетители гастрономического фестиваля
Посетители гастрономического фестиваля
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Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости . Александр Андреев
© РИА Новости . Александр АндреевФургон с лимонадом
Фургон с лимонадом
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Фургон с лимонадом
© РИА Новости . Александр Андреев
1 из 2
Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости . Александр Андреев
2 из 2
Фургон с лимонадом
© РИА Новости . Александр Андреев
Поездной диспетчер Люберецкого узла Евгений спешит приготовить раклет (швейцарское национальное блюдо из расплавленного одноименного сыра) с круассаном и ягодным вареньем.
© РИА Новости / Александр АндреевПовар, готовящий раклет
Евгений: Вы к нам придираетесь - мы все-таки начинающие раклетчики
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Повар, готовящий раклет
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевРаклет
Раклет
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Раклет
© РИА Новости / Александр Андреев
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Повар, готовящий раклет
© РИА Новости / Александр Андреев
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Раклет
© РИА Новости / Александр Андреев
Однако бывалые путешественники по Франции сразу замечают подвох: "Так это же камамбер, а не раклет". "Да, это не раклет. Но не придирайтесь — мы начинающие раклетчики", — защищается повар.
"Я здесь наемный работник, которому интересно это делать. Интересно помогать в кафе и общаться с людьми. Я меняю кафе каждые год или два. Люблю готовить по выходным мороженое, кофе, круассаны". И надо признать — получается у Евгения прекрасно!
© РИА Новости / Александр АндреевПовар из Калининграда готовит Самаркандский плов
Повар Екатерина из Калининграда готовит Самаркандский плов
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Повар из Калининграда готовит Самаркандский плов
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевСамаркандский плов
Самаркандский плов
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Самаркандский плов
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Повар из Калининграда готовит Самаркандский плов
© РИА Новости / Александр Андреев
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Самаркандский плов
© РИА Новости / Александр Андреев
Котлы с шипящим маслом, томлеными яблоками, рисом и мясом — здесь готовят плов. Только непростой — самаркандский.
"Мясо зажаривается большими кусками на топленом курдюке. У нас получается вкус горной баранины и легкость говядины. Самаркандский плов готовится слоями: он не перемешивается в казане. Все масло и то, что вредит фигуре, остается на дне", — подчеркивает бренд-повар Екатерина из Калининграда.
Вместе с помощником Екатерина ехала в Москву двое суток, чтобы показать и рассказать о первой в России мастерской плова, где это блюдо готовят только девушки.

Дождь из вермута, робот-бармен и вымирающая клюква — технологии диктуют новые правила готовки

© РИА Новости / Александр АндреевАлкогольная архитектура. Что будет, если оказаться внутри коктейля?
Алкогольная архитектура. Что будет, если оказаться внутри коктейля?
© РИА Новости / Александр Андреев
Алкогольная архитектура. Что будет, если оказаться внутри коктейля?
"Проходите. Не забудьте только пончо надеть, а то там очень влажно", — говорит волонтер на входе в инсталляцию "Алкогольная архитектура".
Арт-объект, который создали художники из Великобритании, позволяет всем желающим в буквальном смысле оказаться внутри коктейля — в облаке вермута, таком алкогольном парнике-тумане.
Правда, опьянеть не получится. Для этого потребуется не менее четырех дней дышать пьяным воздухом, утверждают организаторы. Мне хватило пары минут — слишком душно.
© РИА Новости / Александр АндреевУчастники перфоманса "Призрак вкуса"
Участники перфоманса Призрак вкуса
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Участники перфоманса "Призрак вкуса"
© РИА Новости / Александр Андреев
© Александр Андреев Участника перфоманса "Призрак вкуса"
Участника перфоманса Призрак вкуса
2 из 2
Участника перфоманса "Призрак вкуса"
© Александр Андреев
1 из 2
Участники перфоманса "Призрак вкуса"
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2
Участника перфоманса "Призрак вкуса"
© Александр Андреев
Проект GhostFood, который придумали американские художницы Мириам Зонгстер и Симун, исследует, как технический прогресс влияет на окружающую среду. Они обнаружили: клюква, шоколад, лосось и множество других продуктов "вымирают"!
Как быть? Заменить вкус запахом — надеть на нос устройство, которое передает аромат блюда, а текстуру передает какой-то другой продукт, более устойчивый к изменению климата.
"Мне кажется, морс работает лучше, чем шоколад. Более правдоподобная текстура",— отмечает участница перфоманса Таня. "Мне дали какой-то марципан. Совсем не шоколад", — соглашется ее друг Егор.
© РИА Новости / Александр АндреевБруно, робот-бармен
Бруно, робот-бармен
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Бруно, робот-бармен
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевБруно, робот-бармен
Бруно, робот-бармен
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Бруно, робот-бармен
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевБруно, робот-бармен
Бруно, робот-бармен
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Бруно, робот-бармен
© РИА Новости / Александр Андреев
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Бруно, робот-бармен
© РИА Новости / Александр Андреев
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Бруно, робот-бармен
© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 3
Бруно, робот-бармен
© РИА Новости / Александр Андреев
Бруно, робот-бармен, сделает джин-тоник не хуже человека, он взбалтывает, смешивает и наливает все, что душе угодно. На один коктейль уходит примерно 45 секунд.
Мария, которая одна из первых попробовала работу Бруно, говорит, что ей понравилось: "Оригинальный рецепт".

"Сегодня в меню": что было, что будет и чем живот наполнится

© РИА Новости / Александр АндреевМастер распорядитель гадальной церемонии Сергей Агасфер
Мастер распорядитель гадальной церемонии Сергей Агасфер
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Мастер распорядитель гадальной церемонии Сергей Агасфер
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевПсихо Daily
Психо Daily
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Психо Daily
© РИА Новости / Александр Андреев
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Мастер распорядитель гадальной церемонии Сергей Агасфер
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2
Психо Daily
© РИА Новости / Александр Андреев
"В зависимости от того, в какой цвет одежды одеты люди, я им говорю, к кому обратиться. Например, если в желтенькое, то к психиатру", — шутит мастер — распорядитель гадательной церемонии Сергей Агасфер.
Ритуалы пользовались на фестивале бо́льшим спросом, чем зеленое ризотто с лисичками. Запись была закрыта еще днем ко всем специалистам.
"Раньше я никогда не ходила к нумерологам. А здесь стало интересно: ответили на все вопросы, которые мне хотелось узнать по поводу работы. Я услышала то, что мне до этого говорил еще один человек", — признается гостья фестиваля Даша. Что до и после того она ела и пила, мы, к сожалению, не знаем.
© РИА Новости / Александр АндреевПосетители гастрономического фестиваля
Посетители гастрономического фестиваля
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Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевПосетители гастрономического фестиваля
Посетители гастрономического фестиваля
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Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости . Александр АндреевПосетители гастрономического фестиваля
Посетители гастрономического фестиваля
3 из 8
Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости . Александр Андреев
© РИА Новости . Александр АндреевПосетители гастрономического фестиваля
Посетители гастрономического фестиваля
4 из 8
Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости . Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреевгастрономический фестиваль
гастрономический фестиваль
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гастрономический фестиваль
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевБлюдо перуанской кухни
Блюдо перуанской кухни
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Блюдо перуанской кухни
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевДиджеи на гастрономическом фестивале
Диджеи на гастрономическом фестивале
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Диджеи на гастрономическом фестивале
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевПосетители во время концерта во время гастрономического фестиваля
Посетители во время концерта во время гастрономического фестиваля
8 из 8
Посетители во время концерта во время гастрономического фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 8
Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 8
Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 8
Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости . Александр Андреев
4 из 8
Посетители гастрономического фестиваля
© РИА Новости . Александр Андреев
5 из 8
гастрономический фестиваль
© РИА Новости / Александр Андреев
6 из 8
Блюдо перуанской кухни
© РИА Новости / Александр Андреев
7 из 8
Диджеи на гастрономическом фестивале
© РИА Новости / Александр Андреев
8 из 8
Посетители во время концерта во время гастрономического фестиваля
© РИА Новости / Александр Андреев
Два дня на фестивале будут звучать летние сеты от московских диджеев: Deep Fried Friends, Grisha Nelyubin, Ha-Habibi, Egor Holkin, Shiny Boots, Timur Omar, Димы Кармановского, Даши Яструбицкой и других.
Пускают с собаками, но без детей.
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КультураСтиль жизниМузыкаФлаконМосква
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