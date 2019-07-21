Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T08:01Z
https://ria.ru/20190721/1556719853.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/38/1556653827_48:208:1092:795_1036x0_80_0_0_d21862fe846ce6eb145b87c7f20ec9a4.jpg
РИА Новости

Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту

Вчера, 08:00
49161
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Дмитрий Лекух
Дмитрий Лекух
Все материалы
Собственно говоря, это теперь история не столько про экономику, государственное строительство или открывающиеся туристические возможности региона. Это уже просто история про экономическую, и не только экономическую, географию. Как сообщает информационный центр "Крымский мост", две бригады, двигавшиеся со стороны Крыма и Кубани, встретились под сводом арки моста и сомкнули рельсы на железнодорожной части моста через Керченский пролив. Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь" — теперь уже и официально состоялась. И под арками Крымского моста отчего-то смотрелась — да, пусть и торжественной, и официальной, но уже какой-то, как бы это поточнее, привычной и вполне себе даже "рабочей". Зато теперь технический проезд не только по первому, но и по второму пути железнодорожной части Крымского моста, который соединяет берег Кубани с Крымским полуостровом, полностью открыт, и по нему свободно передвигается рабочая техника строителей. А уложенные 25-метровые звенья соединяются в так называемые плети, представляющие собой участки уже длиной в 440 метров, методом электроконтактной сварки — на мосту уже начали работу путевые рельсосварочные машины.
Кроме того, на участках железной дороги, непосредственно примыкающих к берегам, продолжается монтаж обязательных для таких сооружений по современным требованиям шумозащитных экранов: ровно семьсот метров со стороны Тамани и чуть меньше полутора километров со стороны Керчи. После этого сварные швы, естественно, будут еще и шлифоваться, и ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным, что специально отметили в информационном центре.
Грузовые машины на Крымском мосту
16 июля, 10:13
В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
Все для удобства пассажиров, то есть — нас с вами, что во всем этом действе и есть самое интересное.
Ну а начало движения поездов, как грузовых, так и пассажирских, ожидается точно по графику или даже со сравнительно небольшим опережением: 9-10 декабря текущего, 2019 года. Нормальный, правильный такой подарок, и не только крымчанам, к новому, 2020 году, на новый туристический сезон.
Да, на мосту еще предстоит выполнить весьма приличный объем работ, в том числе финальную, довольно нудную и трудоемкую, "балластировку щебнем и выправку каждого пути". И только после этого начнет производиться установка и монтаж специальной железнодорожной автоматики, в частности устройств сигнализации, централизации и блокировки, без которых невозможна полноценная эксплуатация этого сложнейшего инженерного сооружения. А перед самым началом эксплуатации моста будет проведена еще и дополнительная механическая очистка и шлифовка рельсов. Но в общем и в целом можно считать, что "железнодорожный пролет" тоже уже фактически готов. Просто в данном случае за рекордами никто не гонится. Демонстрационная и символическая составляющая были пройдены при вводе в эксплуатацию автомобильной части перехода, этого вполне достаточно.
А тут главное — плановость и ожидаемый экономический эффект.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
26 июня, 14:58
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Хотя, нужно отдать должное, летящие над морскими водами пролива ажурные металлические конструкции Крымского моста и "дублирующие" друг друга арки автомобильного и железнодорожного переходов — это еще и очень, очень красиво.
И это — тоже очень важно: мы в этой стране — живем.
Наш, в сущности, дом.
А дома все должно быть не только комфортно и логично устроено, но и по возможности эстетически совершенно: не для дяди, для себя любимых, стараемся, в конце-то концов. И нам, признаться, важно и приятно не только иметь возможность спокойно попивать скучный железнодорожный чай, перевозя все семейство во главе с женой, а то и сопровождающей отпуск тещей над солеными водами Керченского пролива, но и внезапно захлебнуться от восторга и гордости, увидев случайно с берега в лучах заходящего южного солнца эту ажурную инженерную красоту.
Ну да, уж вот такой мы народ, сколько б нам наши оппоненты ни пытались внушать мысль, что мы только детей красивых умеем делать. Или ракеты с автоматами Калашникова. Вот вам, друзья, любуйтесь — просто еще одно вполне наглядное напоминание, что это совсем не так.
Ну а если говорить о прагматическом, прежде всего экономическом наполнении понятия "железнодорожный переход Крымского моста", то тут не нужно слишком много упорствовать с расчетами и доказательствами. Вполне достаточно просто привести "базовые", проектные цифры. Планируемая пропускная способность самого длинного в Российской Федерации моста (девятнадцать километров, на секундочку) составит до 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, или примерно 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.
Еще раз, внимательно: 14 миллионов пассажиров.
Стыковка рельсов на первом пути железнодорожной части Крымского моста
24 июня, 17:45
Ротенберг рассказал, что плохо спал ночами из-за Крымского моста
Да, далеко не все они будут, простите, "туристы": и местным жителям на материк съездить время от времени надо. И деловую, равно как, кстати, и военно-морскую составляющую в пассажиропотоке тоже никто не отменял.
Но все равно отдельно отметим: 14 миллионов человек.
Четырнадцать!
И это притом что в прошлом, 2018 году Крым посетило "всего" шесть миллионов 800 тысяч туристов. Что, кстати, стало рекордным количеством отдыхающих в регионе за все постсоветские годы. Уровень предыдущего, 2017 года был превышен почти на 28%. Просто для дополнительной иллюстрации: только прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики в 2018 году по сравнению с 2017-м выросли почти в два раза. И отдельно подчеркнем: во многом это стало возможно именно благодаря улучшению транспортной доступности региона после ввода в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта.
После же ввода в эксплуатацию еще и железнодорожной части моста с его изначально "народными" пассажиропотоками, Крым, который киевская "майданная революция" с последующими санкциями и блокадами попыталась сделать, в полном соответствии с советской шестидесятнической литературой, "островом Крым", окончательно возвращает присущий ему географически полуостровной статус.
Хоть и немного с другого берега.
Крымский мост. Архивное фото
21 июня, 04:16
В Росгвардии сообщили о боевом слаживании бригады, охраняющей Крымский мост
Параллельно, кстати, становясь еще и вполне полноценным и обычным — да, со своей природной, курортной, военной и исторической спецификой — регионом Российской Федерации. Что, кстати, вовсе не гарантирует ему никакого особого "светлого будущего" по сравнению с другими регионами, там еще очень и очень много работы и на самом полуострове. А Россия, простите, огромная. И дорогих сердцу Москвы регионов в ней вполне достаточно, одну Арктику или Дальний Восток достаточно вспомнить, так что "светлый цвет будущего" теперь во многом уже будет зависеть и от самих крымчан. А там, в этом смысле, все довольно непросто, включая управленческую составляющую в том числе.
Но самое главное в общем уже, можно считать, состоялось.
И Крым теперь связан с большой, материковой Россией не только невидимыми историческими и духовными узами, но и вполне ощутимой стальной стяжкой ажурного Крымского моста над неспокойными водами Керченского пролива. Неимоверно красивого, эстетически какого-то абсолютно соразмерного окружающему пейзажу и самой эпохе сооружения, через которое уже спустя каких-то полгода в будничном, плановом режиме пойдут грузовые и вполне себе даже и пассажирские поезда.
57724927
Обсудить 17
АвторыКрымский мостКрым
Популярные комментарии
Не терпится в поезд, если честно! Класс!
21 июля, 11:03
Кристина Кайо
3020000
смотрела блогеров с украины, убедительно говорят, что мост фантазия, рельсов там нет ну и т.п. Беда только, что многие люди, и я в том числе уже по нему проехала = ))
21 июля, 11:11
Витя Сирнова
2030000
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Лента
новостей
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Видео из кабины пилотов при посадке на воду Boeing 737 в Микронезии
Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Скарлетт Йохансон в роли Черной Вдовы в фильме Мстители
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Новосибирскую область окутал дым от лесных пожаров в Красноярском крае
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с праздником
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
Лента новостейМолния