На Камчатке ученые посчитали китов

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника совместно с учеными из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН провели мониторинг серых китов в прикамчатских водах и зафиксировали более 20 этих огромных животных, Сотрудники Кроноцкого заповедника совместно с учеными из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН провели мониторинг серых китов в прикамчатских водах и зафиксировали более 20 этих огромных животных, сообщает пресс-служба заказника.

Специалисты считают, что популяция редких морских млекопитающих находится в стабильном состоянии.

Наибольшее скопление серых китов было отмечено не в самой бухте Ольга, как отмечалось в предыдущие годы исследований, а южнее, вблизи Кроноцкого лимана.

"Во время визуальных наблюдений мы насчитали 18 разных серых китов, - сообщил Владимир Вертянкин, морской биолог, участник многолетнего мониторинга серых китов. - Впоследствии по сделанным фотоснимкам выяснилось, что их немного больше – 22-24, миграционный процесс находится в самом разгаре и наблюдается сменяемость китов. Это примерно соответствует данным прошлого года, тогда было 28 особей".