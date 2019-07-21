На Камчатке ученые посчитали китов

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника совместно с учеными из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН провели мониторинг серых китов в прикамчатских водах и зафиксировали более 20 этих огромных животных, сообщает пресс-служба заказника.
Специалисты считают, что популяция редких морских млекопитающих находится в стабильном состоянии.
Наибольшее скопление серых китов было отмечено не в самой бухте Ольга, как отмечалось в предыдущие годы исследований, а южнее, вблизи Кроноцкого лимана.
"Во время визуальных наблюдений мы насчитали 18 разных серых китов, - сообщил Владимир Вертянкин, морской биолог, участник многолетнего мониторинга серых китов. - Впоследствии по сделанным фотоснимкам выяснилось, что их немного больше – 22-24, миграционный процесс находится в самом разгаре и наблюдается сменяемость китов. Это примерно соответствует данным прошлого года, тогда было 28 особей".
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Он подчеркнул, что рад был встретить знакомых китов, которые появляются здесь на протяжении нескольких лет подряд. "Это значит, что с ними и популяцией все в порядке. Учитывая, что серые киты живут до 60-100 лет, мы можем рассчитывать на длительные исследования конкретных особей", - сказал эксперт.