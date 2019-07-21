Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более трети российских туристов осуждают курортные романы и никогда не заводят их, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий опросил 3,5 тысячи пользователей и выяснил, как они относятся к курортным романам.

Тех, кто сам не заводит романы в отпуске и осуждает за это других, — 37%. Почти треть — 32% сказали, что не против курортного романа, но завести его пока не получалось.