Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты. Первыми такое оружие в 1878-м применили русские моряки, атаковав турецкие корабли с минимальной дистанции. После этого адмиралам пришлось полностью пересмотреть тактику морского боя. О самых смертоносных торпедах всех времен — в материале РИА Новости.

Ветераны двух войн

Всерьез за развитие торпедного оружия инженеры взялись в начале двадцатого века, когда военные флоты стали оснащаться броненосцами. Так, почти половина боевых кораблей, потопленных в годы Первой мировой, уничтожена торпедами. К началу Второй мировой войны это оружие стало совершеннее. В частности, снаряды имели несколько скоростных режимов, дальность хода в несколько километров, контактные и неконтактные взрыватели, системы наведения и слежения за целью. Но при этом им пока еще не хватало надежности, точности и мощности.

К примеру, одна из разработок гитлеровской Германии — торпеда Т5 "Цаункениг" с акустическим наведением — шла за целью, ориентируясь по звуку винтов. Этот снаряд поступил на вооружение кригсмарине в 1943-м и стал одним из основных видов вооружения немецких подводных лодок. Торпеда калибра 533 миллиметра несла трехсоткилограммовый боевой заряд со скоростью около пятидесяти километров в час и могла поразить корабль противника на дальности более пяти с половиной тысяч метров.

© Фото : National Archives and Records Administration Германские моряки заряжают торпедные аппараты на подводной лодке. Первая мировая война © Фото : National Archives and Records Administration Германские моряки заряжают торпедные аппараты на подводной лодке. Первая мировая война

Однако торпеда оказалась не столь эффективной, как ожидали. Немцы зафиксировали только 58 точных попаданий "Цаункенингов" из почти 650 пусков. Попав в кильватерный след судна, торпеда часто взрывалась раньше времени. Кроме того, опасности подвергались и сами носители торпед — из-за несовершенства системы наведения "Цаункенинги" порой "охотились" на выпустившие их подводные лодки.

Торпеды T5 - (G7es) "Zaunkönig" Торпеды T5 - (G7es) "Zaunkönig"

Стратегия самураев

В годы Второй мировой применялись и обитаемые торпеды, которыми управляли сидевшие в корпусе бойцы. Самая известная в этом ряду — японская "Кайтен", которую к цели вел пилот-смертник. Активно использовать это оружие японцы стали на завершающем этапе войны. Императорский флот терпел тяжелые поражения от американских моряков и в качестве возмездия выбрал очень необычное оружие. "Кайтен", по сути, представляла собой мини-субмарину.

В точку пуска торпеду доставлял корабль или подводная лодка. В корпус садился оператор, который определял свою цель через перископ и включал режим атаки. Сначала в конструкции "Кайтенов" предполагались системы катапультирования, но позже от них отказались из-за того, что пилот, оказавшись в эпицентре взрыва, все равно имел крайне мало шансов выжить.

В носовой части торпеды размещалась боеголовка массой полторы тонны, способная уничтожить практически любой корабль американского флота. Однако эффективность "Кайтенов" оказалась очень низкой — японцы потопили только около десяти американских кораблей и судов, использовав более сотни торпед-камикадзе. "Кайтены" тонули, взрывались, пилоты часто ошибались с курсом и отправлялись на дно вместе с торпедами. Кроме того, довольно крупные "Кайтены" легко обнаруживались, когда приближались к цели, и уничтожались еще на подходе.

Чуть более успешным проектом оказалась итальянская человекоуправляемая торпеда "Майале". Здесь уже пилотам не требовалось самопожертвование. Торпедой управляли два подводника в гидрокостюмах, сидевшие на ней верхом. "Майале" были тихоходными — с помощью электромотора они развивали скорость всего около восьми километров в час. Под водой операторы могли находиться до шести часов и пройти в таком положении до тридцати километров.

"Майале" были оружием диверсантов — экипаж подводного аппарата скрытно проникал в морские базы противника и устанавливал на днищах кораблей съемную боевую часть торпеды с часовым механизмом. После этого бойцы покидали место операции. Таким способом итальянцы нанесли значительный ущерб английскому флоту, подорвав несколько танкеров и военных транспортов.

Внезапный "Шквал"

Современное торпедное оружие настолько "умное" и точное, что в операторах не нуждается. К примеру, на вооружении ВМФ России стоит самая быстрая в мире торпеда "Шквал". Главное ее преимущество перед аналогами — колоссальная скорость. Торпеду приняли на вооружение в 1977-м, и сейчас она модернизируется — "Шквал" сможет погружаться на глубину более ста метров.

Движется снаряд в так называемой воздушной каверне. Из-за этого проявляются и его недостатки — торпедой практически невозможно управлять. При этом "Шквал" очень шумный и может применяться на небольшой дистанции до цели — всего порядка десяти километров. Эта торпеда неуправляемая, а точные координаты цели вводятся перед самым пуском. Но все недостатки компенсируются внезапностью "Шквала" — он подходит к кораблю противника на скорости до трехсот километров в час, достигаемой за счет прямоточного гидрореактивного двигателя. Кроме того, торпеду оснащали ядерной боевой частью, которая с лихвой компенсирует невысокую точность.

Другая современная российская торпеда "Физик" такой скорости не развивает, но зато может пройти под водой рекордные пятьдесят километров и доставить к борту вражеского корабля триста килограммов тротила. Активно-пассивная гидроакустическая система "Физика" распознает кильватерный след на расстоянии от одного до двух с половиной километров. После захвата цели оторваться от торпеды почти невозможно. "Физик" практически бесшумен, что усложняет его обнаружение, а наводится на цель либо с помощью головки самонаведения, либо управляется по кабелю длиной около тридцати километров.

Высотная торпеда

Одна из последних разработок американского ВПК в части торпедного вооружения — малогабаритная противолодочная торпеда Mark 54. Эта "малышка" при весе в триста килограммов несет на себе всего сорок килограммов взрывчатки. Но ее преимущество в том, что она может быть сброшена с воздуха, причем самолету даже не нужно входить в зону действия корабельной ПВО.