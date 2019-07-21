Процедура выборов в верхнюю палату парламента Японии

В соответствии с конституцией Японии (1946), высшим законодательным органом страны является парламент.

Он состоит из двух палат. Нижняя – палата представителей (Сюгиин), верхняя – палата советников (Сангиин). Они избираются на основе всеобщих прямых выборов тайным голосованием. Один человек не может быть членом обеих палат одновременно. Срок полномочий членов нижней палаты составляет четыре года. Члены верхней палаты избираются на шесть лет, однако каждые три года проводится переизбрание половины ее членов.

В соответствии с проведенной в 2018 году избирательной реформой, количество членов верхней палаты парламента увеличится с 242 до 248 в два этапа. После выборов 2019 года советников станет 245, после выборов 2022 года – 248.

В 2019 году будут оспариваться позиции 121 законодателя, у которых истекают выданные на шесть лет мандаты, а также еще три новых места. Таким образом, на выборах 2019 года выберут 124 члена верхней палаты парламента.

На выборах 2022 года также будут избраны 124 законодателя: выборы коснутся другой половины верхней палаты, а также будут избраны три новых члена.

Из 248 законодателей, 100 избираются по пропорциональной системе по партийным спискам в общегосударственном избирательном округе, а 148 – по мажоритарной системе, по округам, совпадающим с префектурами Японии.

В 2019 году по партийным спискам будут выбраны 50 советников , по мажоритарной системе – 74.

Кандидаты не могут одновременно баллотироваться и в общегосударственном округе, и в мажоритарном. Кандидатами в верхнюю палату могут быть граждане Японии старше 30 лет.

Право голосовать имеют граждане Японии, достигшие возраста 18 лет. Не допускается дискриминация в избирательных правах по признаку расы, пола, религии, социального положения и происхождения, образования, имущественного положения или доходов.

Во многих населенных пунктах избирателям заранее выдают уведомления с информацией о дате и месте голосования. При отсутствии уведомления избиратель также может проголосовать, если он зарегистрирован в списке избирателей.

Для того чтобы избежать нарушений, первый человек, пришедший на избирательный участок, становится свидетелем содержимого урны для голосования. После подтверждения того, что она пуста, урна закрывается и начинается процесс голосования.

Голосование осуществляется с помощью избирательных бюллетеней, которые изготавливаются из полипропиленовой смолы, благодаря чему они самостоятельно раскрываются в урнах для голосования и практически не могут быть сломаны или намочены. Избирательные бюллетени для голосования в общегосударственном округе и в одномандатных избирательных округах должны быть разного цвета.

Избиратель подходит к члену избирательной комиссии, получает у него избирательный бюллетень желтого цвета, предназначенный для голосования по мажоритарной системе за конкретного кандидата. Затем он отправляется к специальным столам для голосования, где вписывает в бюллетень имя выбранного кандидата и опускает его в урну для голосования. Затем избирателю необходимо подойти к другому столу и получить бюллетень белого цвета, при помощи которого можно проголосовать за политическую партию в общегосударственном округе. Избиратель вписывает название партии или имя кандидата из открытого списка партии, за которую он голосует, затем опускает бюллетень в соответствующую урну.

Граждане Японии, по уважительной причине не имеющие возможности принимать участие в голосовании в день выборов, могут сделать это заранее . Для этого им необходимо заранее обратиться в избирательную комиссию муниципалитета. Лица, не имеющие возможности прийти на избирательный участок из-за проблем со здоровьем, могут проголосовать по почте.

Для обеспечения честных выборов, ограниченное число избирателей имеет право наблюдать за процессом подсчета голосов.

В общегосударственном округе, где голосуют по партийным спискам, распределение мандатов между партиями-победителями происходит по специальной формуле.

В мажоритарных округах победителями считаются кандидаты, получившие большее число голосов. Если два кандидата получили одинаковое число голосов, победителя определяют методом жеребьевки.