Телеведущая Юлия Меньшова рассказывает в соцсетях о путешествии по Америке

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телеведущая Юлия Меньшова с семьей отправилась в трехнедельное путешествие по США и Телеведущая Юлия Меньшова с семьей отправилась в трехнедельное путешествие по США и рассказывает в соцсетях о посещаемых городах и достопримечательностях.

Лететь на другой континент на короткий срок – идея сомнительная, и пока дети были маленькие, семья предпочитала более близкие поездки в Европу. Путешествие в Америку откладывалось почти 20 лет, написала Юлия. "Сын закончил институт, дочь - девятый класс, а мы разгребли наши графики так, чтобы ничто не помешало прокатиться с ветерком почти через всю Америку за 21 день", - пояснила она.

Знакомство с американской культурой семья телеведущей начала с Нью-Йорка. Юлия отметила, что в городе очень жарко, "солнце нещадно палит", а еще рассказала, что подготовкой к путешествиям занимается муж, маршрут они определяют заранее, иногда нанимают гидов, но часто изучают новые места самостоятельно. Шопингу всегда предпочитают осмотр достопримечательностей.

Следующей остановкой в путешествии стал Вашингтон, где тоже жарко - 34 градуса по Цельсию при влажности 68%. Телеведущая отмечает, что на улице находиться было практически невозможно, поэтому "спасались" они в музеях под кондиционером.

В Лас-Вегасе Юлия с семьей посетили знаменитое шоу цирка Дю Солей "О". Город телеведущая охарактеризовала так: "Громко, яростно, вычурно, назойливо, ошеломительно, эклектично...".