Контроль, побои и тюрьма: восточные принцессы убегают от мужей и отцов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. За образом богатых и ярких женщин Востока часто скрываются подавление и угнетение. Особенно если супруг — эмир, а брат — король. Надежда только на европейский закон. Почему принцессы бросают мужей и сбегают из королевских дворцов, разбиралось РИА Новости.

Малайзийская королева

Сказка о российской Золушке в Малайзии закончилась спустя год. Брак "Мисс Москвы — 2015" Оксаны Воеводиной и отрекшегося от титула верховного правителя Малайзии султана Мухаммада V расторгнут, сообщили малайзийские СМИ. Слухи о том, что в семье не все гладко, распространились за полгода до развода, однако отец девушки Андрей Горбатенко называл их нонсенсом.

Скан документа о расторжении брака в сингапурском суде опубликован в интернете. Официального заявления представителей султана не последовало. И даже на страницах Воеводиной в соцсетях — ни слова о разводе. Правда, стоит отметить, что дворец не подтверждал и само бракосочетание, которое с размахом праздновали летом прошлого года в подмосковной Барвихе.

Судя по оказавшемуся в распоряжении СМИ свидетельству, расстались супруги не друзьями. Развод объявлен самым суровым способом: троекратным "талаком" (talak — "развод"). Такое решение в исламском праве называется мгновенным и необратимым.

Друзья девушки подтвердили все это журналистам, отметив, что ее вины в сложившейся ситуации нет. Адвокат Воеводиной, напротив, уверил представителей СМИ, что Оксана на развод не подавала, никаких документов о расторжении брака у нее нет и она любит мужа.

В январе малайзийский правитель отказался от титула, чтобы уделять больше времени семье, сохранив за собой лишь статус султана Келантана. В мае у супругов родился ребенок, мальчика назвали Леон, Воеводина продолжила делиться в соцсетях фото с Мухаммадом V и историей их знакомства.

Сбежавшая принцесса

Если о норове малайзийского Мухаммада известно мало, то его тезка из Объединенных Арабских Эмиратов приобрел репутацию невыносимого отца и мужа. Брак эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума с его шестой женой, иорданской принцессой Хайей бинт аль-Хусейн, точно закончится разводом. И за этой драмой следит весь мир.

Принцесса Хайя, дочь покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала, — одна из самых известных и влиятельных женщин Ближнего Востока. Интервью она давала нечасто, однако в беседах с журналистами представала прогрессивной, открытой и общительной женщиной.

Мать принцессы погибла, когда той было два года, воспитанием Хайи и ее старшего брата, нынешнего короля Иордании, занимался отец. По словам Хайи, он уделял детям много времени, позволял приводить во дворец бездомных животных, а затем предложил юной любительнице фауны заняться верховой ездой. Увлечение переросло в профессиональный спорт. Принцесса завоевала бронзу на Панарабских играх в 1992 году, вошла в национальную сборную на Олимпиаде в Сиднее, а в 2006-м стала президентом Международной федерации конного спорта.

Хайя участвовала во многих гуманитарных миссиях, в том числе на Гаити, в секторе Газа, Либерии и Эфиопии. В 2007-м стала Посланцем мира ООН.

Стереотипу о кроткой восточной жене она едва ли соответствует. Дома принцесса одевалась сдержанно, однако в зарубежных поездках предпочитала свободный европейский стиль и признавалась, что комфортнее всего чувствует себя в джинсах. Кроме того, принцесса была одной из первых женщин в ОАЭ, севших за руль автомобиля.

Замуж за эмира Дубая принцесса вышла в 2004 году. Это было похоже на брак по расчету: королевская семья Иордании породнилась с одним из самых влиятельных и богатых правителей региона, а Мухаммед бен Рашид аль-Мактума вошел в круги политической элиты мира. В то же время образ независимой и современной жены, хоть и шестой по счету, многое сделал для продвижения имиджа Дубая и других эмиратов как прогрессивного государства. Сам Мухаммед высказывался против домашнего насилия и призывал уделить больше внимания тем, кто нуждается в защите.

Однако, решив расторгнуть брак, Хайя выбрала для этого более безопасное место и сбежала в Германию, взяв с собой двоих детей и 39 миллионов долларов. Там ей отсоветовали просить убежища, сославшись на нежелание Берлина портить отношения с ОАЭ, и рекомендовали отправиться в Лондон. С Британией 45-летнюю женщину связывает многое: там она получила элитное среднее и высшее образование, еще до замужества подружилась с королевской семьей, бывала на королевских скачках в Аскоте.

Как стало известно недавно, отстаивать свои права в бракоразводном процессе она поручила адвокату британской королевской семьи баронессе Фионе Шаклетон. Баронесса занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а также представляла интересы многих звезд, в том числе сэра Пола Маккартни. У нее большой опыт ведения дел с высокими ставками, а за свой шарм и жесткий подход она получила прозвище "Стальная магнолия". Дело будет рассматриваться в Верховном суде в Лондоне.

С момента побега прошло несколько месяцев, прежде чем на ситуацию обратила внимание пресса. До этого, как отмечали наблюдатели, в Объединенных Арабских Эмиратах о демарше принцессы знали, но во всеуслышание не обсуждали.

Сейчас Хайя живет с 11-летней дочерью Джалилой и семилетним сыном Саидом в особняке супругов недалеко от Кенсингтонского дворца. Место довольно безопасное, что важно: Хайя — не первая беглянка в семье шейха Мухаммеда, а других уже возвращали домой, притом силком.

© Фото : Фото пресс-центра ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» Хроника I Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" © Фото : Фото пресс-центра ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» Хроника I Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

Бедные богатые беглянки

Причиной побега от мужа, по словам знакомых с делом, Хайя назвала страх за собственную жизнь и безопасность детей. По некоторым данным, она решилась на рискованный шаг после того, как узнала подробности побега дочери мужа — принцессы Латифы.

Тридцатитрехлетняя дочь эмира покинула Дубай в феврале 2018 года. Направилась в Индию, однако отец приказал найти ее и вернуть домой. В 2002-м она уже попыталась пересечь границу Омана — ее схватили, отправили в тюрьму, где подвергли пыткам. Старшая сестра Латифы принцесса Шамса также предприняла неудачную попытку бежать из семьи. Из Великобритании, где она пряталась, ее отправили в заточение.

Перед тем как отправиться в Индию, Латифа записала 40-минутное видеообращение. "Возможно, это видео последнее... Я собираюсь уехать… Я на 99 процентов уверена, что мой план сработает, а эту запись я делаю на случай, если все провалится. Поскольку единственное, что волнует моего отца — это его репутация, это видео может спасти мне жизнь", — говорила девушка. Она также уточнила, что если запись все-таки опубликована, значит ее либо уже нет в живых, либо дела у нее очень плохи.

© AP Photo / United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Принцесса Латифа бинт Мохаммед аль-Мактум (II) во время встречи с Мэри Робинсон, бывшим Верховным комиссаром ООН по правам человека и бывшим президентом Ирландии © AP Photo / United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation Принцесса Латифа бинт Мохаммед аль-Мактум (II) во время встречи с Мэри Робинсон, бывшим Верховным комиссаром ООН по правам человека и бывшим президентом Ирландии

Девушка подробно описала историю старшей сестры и рассказала, что после попытки побега в Оман отец приказал забить ее до смерти в тюрьме. "Он самый ужасный человек из всех, что встречала, он — чистое зло. Он ответствен за гибель стольких людей..." — утверждала Латифа. В частности, она заявила, что Мухаммед убил вдову старшего брата за то, что она была слишком своенравной.

Дочь эмира поделилась многими подробностями из жизни принцесс. Водить машину и передвигаться самостоятельно нельзя, у каждой есть свой водитель, который контролирует все и докладывает их отцу. Они не могут путешествовать, отправляться на учебу за границу без разрешения, их паспорта забирают. "Наша жизнь очень ограничена", — заключила Латифа.

Примечательно, что обелять шейха Мухаммеда после истории с побегом дочери активно помогала его жена — принцесса Хайя. Она, пользуясь своими связями, пригласила в Дубай Мэри Робинсон — Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы убедить мир в благополучном возвращении беглянки домой.

Жизнь взаперти

По словам британского правозащитника Яхьи Ассири, который помогает арабским женщинам бежать от насилия, не только дочери Мухаммеда стремятся покинуть отчий дом. Он рассказывал о двух дочерях саудовского короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза, которые связывались с ним в 2013 году и просили помощи в организации побега. Позднее девушки перестали выходить на связь. Однако, по его словам, к нему обращались с аналогичными просьбами и другие представительницы саудовской знати. Из-за отсутствия паспортов помочь им практически невозможно.

© AP Photo / Rahaf Mohammed Alqunun/Human Rights Watch Рахаф аль-Кунун в гостиничном номере в международном аэропорту в Бангкоке © AP Photo / Rahaf Mohammed Alqunun/Human Rights Watch Рахаф аль-Кунун в гостиничном номере в международном аэропорту в Бангкоке

В январе этого года широкий резонанс получила история девушки из другой известной саудовской семьи. Девятнадцатилетняя Рахаф аль-Кунун, дочь мэра города эс-Суляйми, бежала и получила политическое убежище в Канаде. Она рассказала, что к женщинам у нее на родине относятся как к рабыням. В частности, ее отправили в заточение на шесть месяцев за то, что она остригла волосы без разрешения.