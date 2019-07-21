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РИА Новости

Слезли с пальмы: для пальмового масла отменят льготы

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Tatan SyuflanaРазгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
© AP Photo / Tatan Syuflana
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Госдума собирается исключить те молочные продукты, где содержится пальмовое масло, из перечня облагаемых по льготной ставке НДС в десять процентов. В чем проблема с этими продуктами и как законопроект повлияет на розничные цены — в материале РИА Новости.

По просьбе россиян

Закон о лишении пальмового масла налоговых льгот внесен в Госдуму в минувший четверг. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сделал акцент на том, что инициатива по ужесточению условий использования этого продукта исходит от самих потребителей.
"По мнению людей, применение пальмового масла снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с него льготного режима в десять процентов НДС и возврата в обычный режим с обложением налогом на добавленную стоимость по ставке 20%", — заявил Володин.
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Нежелание потребителей покупать продукты с пальмовым маслом подтверждают в Национальном союзе производителей молока. В беседе с РИА Новости его генеральный директор Артем Белов рассказал, что по итогам 2018 года спрос на молочные продукты c растительными заменителями жиров (в числе которых и пальмовое масло) резко упал.
В частности, продажи сырных продуктов снизились на 10,3% — реализовано 274,7 миллиона тонн вместо 306,3 миллиона годом ранее. В то же время реализация традиционных сыров выросла на 10,1% — с 632,6 до 696,5 миллиона тонн.
Та же ситуация с масляными продуктами: в прошлом году спрос на маргарины и спреды уменьшился на десять процентов. Правда, продажи сливочного масла тоже снизились, но лишь на 1,9%.
Многие эксперты уверены, что россияне покупают меньше молочки с "пальмой" благодаря новым правилам маркировки, согласно которым с 1 января текущего года наименования продуктов должны отражать их состав. В результате на прилавках появились "молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сметаны", и прочие, хотя раньше на них просто писали "сметана".
Отметим, что в научной среде пальмовое масло опасным для здоровья не считают, как и любое другое растительное — подсолнечное, оливковое, горчичное или льняное. В беседе с РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава, диетолог Виктор Тутельян уточнил, что пальмовое масло не содержит полиненасыщенных жирных кислот и это позволяет применять его для профилактики атеросклероза и нарушений липидного обмена.

Что будет с ценами

Второй этап разграничения молочных продуктов с натуральными животными и растительными жирами стартовал 1 июля. В соответствии с постановлением, разработанным Минпромторгом и подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым, розничные торговые точки обязаны ставить на прилавках молокосодержащие продукты отдельно от натуральных молочных и указывать, в каких из них натуральные молочные жиры, а в каких — растительные.

"Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, занимающимся производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей", — отметил глава правительства.

Российские производители молочной продукции на инициативу Госдумы по отмене льгот для пальмового масла отреагировали спокойно. По словам Артем Белова, молочный сектор потребляет всего около десяти-двенадцати процентов реализуемой в России "пальмы". Поэтому новый закон не окажет существенного влияния на отрасль.
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Цены на "молокосодержащие продукты", конечно, повысятся, но вряд ли сильно — с учетом снижающегося спроса. Кроме того, само пальмовое масло во втором квартале текущего года подешевело почти на 7,5% из-за его переизбытка у двух основных экспортеров — Индонезии и Малайзии.
Что же касается остальных продуктов, при производстве которых широко применяется пальмовое масло, они никогда не входили в льготную категорию, так что цены на них не изменятся.

Помимо молочной отрасли, пальмовое масло используют для приготовления эквивалентов масла какао, начиночных жиров, жиров для глазури, шортенингов (кондитерских жиров). Пальмовое масло также востребовано производителями косметики, кремов, средств для ухода за волосами.

Ягода-малина

Разумеется, льготная ставка НДС для ряда продуктов снижает налоговые поступления в бюджет. Так что идею Госдумы о повышении ставки для продуктов с пальмовым маслом можно было бы воспринять лишь как попытку поднять доходы бюджета. Но это не так, поскольку вместо "молокосодержащих продуктов" налоговую льготу планируют предоставить ягодам и фруктам.
Перечень плодов и ягод отечественного производства, которые будут облагаться НДС по льготной ставке в десять процентов, правительство утвердит в ближайшее время. По оценкам Министерства финансов, это позволит аграриям сэкономить на налоговых платежах порядка 20 миллиардов рублей. А это, в свою очередь, сдержит рост цен на плодово-ягодную продукцию в горячий сезон.
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Популярные комментарии
Скорее всего теперь опять все подорожает и не мало... Вот почему у нас государство не пытается сделать прогрессивный налог для олигархов и иностранцев, владеющих почти половиной недров. заводов и фабрик, а все пытатся убедных отжать последние копейки!!!😡😡😡
21 июля, 08:23
Alex Ak.
20010114
Пальмовое масло надо не из списков вывести льготных по НДС,а запретить ввоз полностью.А так же обязать производить молочную продукцию только по ГОСТ.И сразу пропадёт спрос на него.Мы дожились до маразма совсем,когда на пачках детского питания написано «Не содержит пальмовое масло».Значит часть питания его содержит.
21 июля, 11:04
Олег 84
2511004
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