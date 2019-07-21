Отдых на полную катушку: где найти самые тусовочные курорты мира

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Олеся Печенкина. Отпуск можно провести на пляже, посвятить неспешным прогулкам по незнакомому городу, экстремальным видам спорта или зажигательным вечеринкам под открытым небом. Когда хочется почувствовать себя молодым и беззаботным, лучше всего отправиться на тусовочные курорты. Места, где гарантированно получится уйти в отрыв, — в материале РИА Новости.

Ибица, Испания

Этот остров в Средиземном море известен на весь мир как территория развлечений. Сезон открывается в конце мая — начале июня и продолжается до октября. На Ибицу прилетают именитые диджеи. Чтобы ничего не пропустить, лучше поселиться в городе Сан-Антонио — эпицентре всех клубных событий. Пик активности ночной жизни здесь наступает во второй половине лета.

"Мы с мужем прилетели на Ибицу, в Сан-Антонио, чтобы вспомнить молодость, — делится впечатлениями Арина Субботина из Москвы. — Неделя пролетела как один миг: постоянные вечеринки плавно перетекали в afterparty, сотни счастливых танцующих людей и мы, опьяненные атмосферой курорта. Это был самый веселый отпуск в жизни".

При свете дня на острове тоже не соскучишься. Ибица привлекает туристов живописной природой и теплым морем. Среди самых популярных пляжей — Cala Jondal, по ночам здесь проходят танцевальные вечеринки, а днем отдыхающие загорают и расслабляются под умиротворяющую музыку. Platja d`en Bossa — самый протяженный (трехкилометровый) пляж на курорте. В свободное от дискотек время желающие могут заняться дайвингом или виндсерфингом.

Летом из Москвы на остров есть прямой рейс, а жителям других городов приходится добираться с пересадкой в Барселоне или Мадриде.

Миконос, Греция

Остров Миконос — модный курорт с белоснежными домиками, расположенными на горных склонах. В многочисленных барах, фешенебельных ресторанах и клубах отдыхает и богема, и люди нетворческих профессий.

"Я летаю на Миконос каждое лето, потому что это лучшее место в мире. Здесь вкусная еда, отличный сервис и потрясающие дискотеки — люди танцуют ночи напролет. По сравнению с Ибицей публика тут поинтеллигентнее", — рассказывает Виталий Ратников из Санкт-Петербурга.

На острове много песчаных пляжей, самые популярные из них — Псару (Psarou) и Платис-Ялос (Platis Gialos). На северном побережье можно попробовать себя в виндсерфинге, там бывают сильные ветра. Многие туристы выделяют залив Агиос-Иоаннис (Agios Ioannis), называя его самым красивым на острове. Здесь обычно любуются закатом, прежде чем отправиться на вечеринку.

Россияне обычно добираются на остров через Афины, откуда до места еще около часа лету.

Айя-Напа, Кипр

Этот курорт славится ночной жизнью, иногда его называют кипрской Ибицей из-за большого количества баров, клубов и дискотек. Чаще всего тусовки происходят на пляже Нисси Бич (Nissi Beach), в сезон они могут быть круглосуточными.

На уединение рассчитывать не стоит, здесь почти всегда многолюдно. Спокойнее на пляжах Макронисос (Makronissos Beach), Ланда (Landa Beach) и Гресиан-Бэй (Grecian Bay). Везде туристы могут рыбачить, кататься на гидроциклах, катамаранах, заниматься серфингом и дайвингом.

Россияне, направляющиеся на этот курорт, обычно летят в Ларнаку, а 55 километров до Айя-Напы преодолевают на автобусе или такси.

Сен-Тропе, Франция

Когда-то Сен-Тропе был обычной рыбацкой деревушкой, но после выхода фильма "И Бог создал женщину" с Брижит Бардо в главной роли это место стало известным — лента снималась именно там.

Теперь небольшой городок — место стоянки роскошных яхт, дома здесь покупают кинозвезды, а на вечеринках можно встретить богатых и знаменитых.

"Когда хочется потусоваться, я лечу в Сен-Тропе, — говорит Сергей Филатов из Москвы. — Мне нравится находиться среди светских персонажей и посещать люксовые рестораны и клубы — тратить деньги приятнее всего как раз в Сен-Тропе. Красивые женщины, знаменитости и дорогое шампанское, льющееся рекой, — вот за что я люблю этот курорт. Обычно с друзьями мы снимаем там виллу".

В Сен-Тропе есть и красивые песчаные пляжи, и сосновые леса, и шумные бары. Светская публика облюбовала легендарный пляж Пампелон (de Pampelonne) — именно здесь следует искать настоящую dolce vita.

Сен-Тропе расположен примерно в ста километрах от Ниццы, куда туристы, выбирающие этот курорт, прилетают чаще всего.

Паттайя, Таиланд

Курорт условно делится на три части — центральную, северную и южную. В центре Паттайи веселее всего, именно здесь туристов ожидают самые шумные бары, клубы, магазины и массажные салоны.

Несомненный плюс Паттайи — демократичные цены, что позволяет весело провести время даже тем, кто не готов к большим тратам.

Вариантов перелета из России на этот курорт довольно много — и чартерами, и регулярными рейсами.

Римини, Италия

© Depositphotos / luciopepi Туристы отдыхают в бассейне аквапарка "Аквафан" в Риччоне, Италия © Depositphotos / luciopepi Туристы отдыхают в бассейне аквапарка "Аквафан" в Риччоне, Италия

Римини считается самым тусовочным курортом Италии. Его иногда называют "светским салоном" Адриатической ривьеры.

В центре расположены дорогие магазины, пляжи — широкие песчаные, на побережье же находятся и лучшие дискотеки.

Многие туристы приезжают сюда за покупками, потому что в перерывах между тусовками можно устроить себе шопинг.

Из России в Римини летают чартеры, а еще можно купить авиабилет в Анкону или Болонью и добраться до места на поезде.

Льорет-де-Мар, Испания

Льорет-де-Мар — одно из главных тусовочных мест Средиземноморья. Начиная с девяти вечера там открываются бары, а примерно в полночь — клубы. Самые популярные — Hollywood, Colossos, Tropics, St. Trop, Disco Club Gala СССР.

"В некоторых барах, помимо вкусных коктейлей, дарили гавайские ожерелья, а еще мы с подругой танцевали в клубе Tropics. Говорят, там выступали Alan Walker, Steve Aoki, Sean Paul и другие известные диджеи, — рассказывает Галина Соколова из подмосковного города Пушкино. — Нам показалось, что в Льорет-де-Маре в основном тусит молодежь 16-20 лет, большинство — немцы, французы и испанцы".

Впрочем, в городе есть и другие развлечения: дайвинг, сноркелинг, теннис, гольф, катание на лошадях.

Добраться до Льорет-де-Мар проще всего через Барселону, куда из России регулярно летают прямые рейсы.

Бодрум, Турция

© Depositphotos / slava296 Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция © Depositphotos / slava296 Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция

Бодрум называют столицей ночной жизни Турции. Курорт делится на две части: в западной уклад более размеренный, вся активность сконцентрирована вокруг порта. Клубы, бары и дискотеки расположены в восточной части города. В Бодруме есть целая улица — Кумхуриет — с ночными заведениями, самые популярные — Hadigari, Halikarnas, Catamaran Club, рассказали в пресс-службе ANEX tour.

"В Бодрум хочется возвращаться снова и снова, причем неважно, в каком составе. Я была здесь с мужем и ребенком, прилетала с подружками на девичник, пару раз отдыхала одна, и каждый раз было классно", — говорит Анастасия Строева из Тулы.

Международный аэропорт Милас-Бодрум находится в 36 километрах от курорта. Из Москвы проще всего добраться чартером.

Отпуск на дискотеке

Россияне — частые гости в этих городах. По данным Biletix, на тусовочные курорты наши соотечественники, как правило, отправляются на неделю. "Чаще всего перелет туда бронируют женщины (55 процентов), причем каждый десятый авиабилет выписан на ребенка (но не младенца), — поясняет Григорий Луговой, глава пресс-службы сервиса. — Средний возраст туристов, выбирающих столь активный отдых, — 25-30 лет".