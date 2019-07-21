Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T08:05Z
https://ria.ru/20190721/1555390586.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155356/67/1553566775_0:51:3072:1779_1036x0_80_0_0_35ce63da7ee54b4fc44e2519e5dc5faf.jpg
РИА Новости
Туризм

Отдых на полную катушку: где найти самые тусовочные курорты мира

Вчера, 08:00
5738
© Depositphotos / yanlevПляжная вечеринка
Пляжная вечеринка
© Depositphotos / yanlev
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Олеся Печенкина. Отпуск можно провести на пляже, посвятить неспешным прогулкам по незнакомому городу, экстремальным видам спорта или зажигательным вечеринкам под открытым небом. Когда хочется почувствовать себя молодым и беззаботным, лучше всего отправиться на тусовочные курорты. Места, где гарантированно получится уйти в отрыв, — в материале РИА Новости.

Ибица, Испания

Этот остров в Средиземном море известен на весь мир как территория развлечений. Сезон открывается в конце мая — начале июня и продолжается до октября. На Ибицу прилетают именитые диджеи. Чтобы ничего не пропустить, лучше поселиться в городе Сан-Антонио — эпицентре всех клубных событий. Пик активности ночной жизни здесь наступает во второй половине лета.
"Мы с мужем прилетели на Ибицу, в Сан-Антонио, чтобы вспомнить молодость, — делится впечатлениями Арина Субботина из Москвы. — Неделя пролетела как один миг: постоянные вечеринки плавно перетекали в afterparty, сотни счастливых танцующих людей и мы, опьяненные атмосферой курорта. Это был самый веселый отпуск в жизни".
© AFP 2019 / Jaime ReinaТуристы в кафе на острове Ибица
Туристы в кафе на острове Ибица
© AFP 2019 / Jaime Reina
Туристы в кафе на острове Ибица
При свете дня на острове тоже не соскучишься. Ибица привлекает туристов живописной природой и теплым морем. Среди самых популярных пляжей — Cala Jondal, по ночам здесь проходят танцевальные вечеринки, а днем отдыхающие загорают и расслабляются под умиротворяющую музыку. Platja d`en Bossa — самый протяженный (трехкилометровый) пляж на курорте. В свободное от дискотек время желающие могут заняться дайвингом или виндсерфингом.
Летом из Москвы на остров есть прямой рейс, а жителям других городов приходится добираться с пересадкой в Барселоне или Мадриде.

Миконос, Греция

© AFP 2019 / Louisa GouliamakiТуристы на острове Миконос, Греция
Туристы на острове Миконос, Греция
© AFP 2019 / Louisa Gouliamaki
Туристы на острове Миконос, Греция
Остров Миконос — модный курорт с белоснежными домиками, расположенными на горных склонах. В многочисленных барах, фешенебельных ресторанах и клубах отдыхает и богема, и люди нетворческих профессий.
"Я летаю на Миконос каждое лето, потому что это лучшее место в мире. Здесь вкусная еда, отличный сервис и потрясающие дискотеки — люди танцуют ночи напролет. По сравнению с Ибицей публика тут поинтеллигентнее", — рассказывает Виталий Ратников из Санкт-Петербурга.
На острове много песчаных пляжей, самые популярные из них — Псару (Psarou) и Платис-Ялос (Platis Gialos). На северном побережье можно попробовать себя в виндсерфинге, там бывают сильные ветра. Многие туристы выделяют залив Агиос-Иоаннис (Agios Ioannis), называя его самым красивым на острове. Здесь обычно любуются закатом, прежде чем отправиться на вечеринку.
Россияне обычно добираются на остров через Афины, откуда до места еще около часа лету.

Айя-Напа, Кипр

© Depositphotos / KirillMПрогулочный катер в Айя-Напе, Кипр
Прогулочный катер в Айия-Напе, Кипр
© Depositphotos / KirillM
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр
Этот курорт славится ночной жизнью, иногда его называют кипрской Ибицей из-за большого количества баров, клубов и дискотек. Чаще всего тусовки происходят на пляже Нисси Бич (Nissi Beach), в сезон они могут быть круглосуточными.
На уединение рассчитывать не стоит, здесь почти всегда многолюдно. Спокойнее на пляжах Макронисос (Makronissos Beach), Ланда (Landa Beach) и Гресиан-Бэй (Grecian Bay). Везде туристы могут рыбачить, кататься на гидроциклах, катамаранах, заниматься серфингом и дайвингом.
Россияне, направляющиеся на этот курорт, обычно летят в Ларнаку, а 55 километров до Айя-Напы преодолевают на автобусе или такси.

Сен-Тропе, Франция

© Depositphotos / DudlajzovСен-Тропе, Франция
Сен-Тропе, Франция
© Depositphotos / Dudlajzov
Сен-Тропе, Франция
Когда-то Сен-Тропе был обычной рыбацкой деревушкой, но после выхода фильма "И Бог создал женщину" с Брижит Бардо в главной роли это место стало известным — лента снималась именно там.
Теперь небольшой городок — место стоянки роскошных яхт, дома здесь покупают кинозвезды, а на вечеринках можно встретить богатых и знаменитых.
"Когда хочется потусоваться, я лечу в Сен-Тропе, — говорит Сергей Филатов из Москвы. — Мне нравится находиться среди светских персонажей и посещать люксовые рестораны и клубы — тратить деньги приятнее всего как раз в Сен-Тропе. Красивые женщины, знаменитости и дорогое шампанское, льющееся рекой, — вот за что я люблю этот курорт. Обычно с друзьями мы снимаем там виллу".
В Сен-Тропе есть и красивые песчаные пляжи, и сосновые леса, и шумные бары. Светская публика облюбовала легендарный пляж Пампелон (de Pampelonne) — именно здесь следует искать настоящую dolce vita.
Сен-Тропе расположен примерно в ста километрах от Ниццы, куда туристы, выбирающие этот курорт, прилетают чаще всего.

Паттайя, Таиланд

© AFP 2019 / Romeo GacadТуристы в Паттайе, Таиланд
Туристы в Паттайе, Таиланд
© AFP 2019 / Romeo Gacad
Туристы в Паттайе, Таиланд
Курорт условно делится на три части — центральную, северную и южную. В центре Паттайи веселее всего, именно здесь туристов ожидают самые шумные бары, клубы, магазины и массажные салоны.
Несомненный плюс Паттайи — демократичные цены, что позволяет весело провести время даже тем, кто не готов к большим тратам.
Вариантов перелета из России на этот курорт довольно много — и чартерами, и регулярными рейсами.

Римини, Италия

© Depositphotos / luciopepiТуристы отдыхают в бассейне аквапарка "Аквафан" в Риччоне, Италия
Туристы отдыхают в бассейне аквапарка Аквафан в Риччоне, Италия
© Depositphotos / luciopepi
Туристы отдыхают в бассейне аквапарка "Аквафан" в Риччоне, Италия
Римини считается самым тусовочным курортом Италии. Его иногда называют "светским салоном" Адриатической ривьеры.
В центре расположены дорогие магазины, пляжи — широкие песчаные, на побережье же находятся и лучшие дискотеки.
Многие туристы приезжают сюда за покупками, потому что в перерывах между тусовками можно устроить себе шопинг.
Из России в Римини летают чартеры, а еще можно купить авиабилет в Анкону или Болонью и добраться до места на поезде.

Льорет-де-Мар, Испания

© AFP 2019 / Jaime ReinaТуристы в Испании
Туристы в Испании
© AFP 2019 / Jaime Reina
Туристы в Испании
Льорет-де-Мар — одно из главных тусовочных мест Средиземноморья. Начиная с девяти вечера там открываются бары, а примерно в полночь — клубы. Самые популярные — Hollywood, Colossos, Tropics, St. Trop, Disco Club Gala СССР.
"В некоторых барах, помимо вкусных коктейлей, дарили гавайские ожерелья, а еще мы с подругой танцевали в клубе Tropics. Говорят, там выступали Alan Walker, Steve Aoki, Sean Paul и другие известные диджеи, — рассказывает Галина Соколова из подмосковного города Пушкино. — Нам показалось, что в Льорет-де-Маре в основном тусит молодежь 16-20 лет, большинство — немцы, французы и испанцы".
Впрочем, в городе есть и другие развлечения: дайвинг, сноркелинг, теннис, гольф, катание на лошадях.
Добраться до Льорет-де-Мар проще всего через Барселону, куда из России регулярно летают прямые рейсы.

Бодрум, Турция

© Depositphotos / slava296Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
© Depositphotos / slava296
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
Бодрум называют столицей ночной жизни Турции. Курорт делится на две части: в западной уклад более размеренный, вся активность сконцентрирована вокруг порта. Клубы, бары и дискотеки расположены в восточной части города. В Бодруме есть целая улица — Кумхуриет — с ночными заведениями, самые популярные — Hadigari, Halikarnas, Catamaran Club, рассказали в пресс-службе ANEX tour.
"В Бодрум хочется возвращаться снова и снова, причем неважно, в каком составе. Я была здесь с мужем и ребенком, прилетала с подружками на девичник, пару раз отдыхала одна, и каждый раз было классно", — говорит Анастасия Строева из Тулы.
Международный аэропорт Милас-Бодрум находится в 36 километрах от курорта. Из Москвы проще всего добраться чартером.

Отпуск на дискотеке

Россияне — частые гости в этих городах. По данным Biletix, на тусовочные курорты наши соотечественники, как правило, отправляются на неделю. "Чаще всего перелет туда бронируют женщины (55 процентов), причем каждый десятый авиабилет выписан на ребенка (но не младенца), — поясняет Григорий Луговой, глава пресс-службы сервиса. — Средний возраст туристов, выбирающих столь активный отдых, — 25-30 лет".
Замок Святого Петра в Бодруме, Турция
8 июля, 08:00
Турецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме
"Спрос на авиабилеты начинает ощутимо расти с июня, когда на этих курортах начинается активная ночная жизнь. Например, интерес к Бодруму увеличился по сравнению с маем в 3,5 раза, а на Ибицу, Миконос и в Римини — в 2,5 раза", — рассказала PR-менеджер Aviasales Юлия Рязанова. При этом не менее популярные направления в этих же странах не показывают такого значительного роста в июне по сравнению с маем. Например, число бронирований билетов в Анталью выросло за месяц всего на треть, в Пальма-де-Майорку и в Ираклион (Крит) — на 80%, а в Венецию — на 12%.
18110312
ТуризмИбицаСредиземное мореСен-ТропеБрижит БардоБодрумРиминиПаттайяКипрТуризмтуристыНовости - ТуризмФранцияГрецияТурцияИталияТаиландИспания
Рекомендуем
Военный корабль Torrens, подорванный самонаводящейся торпедой Mark 48
Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки
РИА
Новости
Люди X
В мире растет число людей Х, обладающих необычными способностями
Киев
Украина забудет родной язык через три года
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Контроль, побои и тюрьма: восточные принцессы убегают от мужей и отцов
Лента
новостей
Строительство самого масштабного объекта ветроэнергетики — ВЭС общей мощностью 150 МВт в Республике Адыгее
"Россия проспала энергопереход": что мы потеряем
Молодые люди на отдыхе
Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Пепси-кола - готовая продукция Московского пивобезалкогольного комбината
Бартер по-нашему: как CCCР обменял военный флот на газировку Pepsi
Трифонов-Печенгский монастырь
Тайные грани монашества: репортаж из самой северной в мире обители
В Оренбурге мужчина пострадал при падении с нового аттракциона
Падение мужчины с нового аттракциона в Оренбурге попало на видео
Суд временно освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
Слезли с пальмы: для пальмового масла отменят льготы
Репродукция рисунка Эрнест Хемингуэй
Что вы знаете о жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя?
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
Лента новостейМолния