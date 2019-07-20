21 июля: праздник в честь Казанской иконы Божией Матери

"Казанская" — одна из самых почитаемых в России.

О ее появлении известно из описания очевидца — патриарха Гермогена, который в то время был священником казанской Гостинодвоской Никольской церкви. Вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным, в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. И 8 июля (21 по новому стилю) в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону. По одной из версий, ее еще при мусульманском правлении зарыл там кто-то из христиан, скрывавших свою веру.

Об этом мгновенно узнал весь город, сбежалось множество народа, архиепископ крестным ходом перенес образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда — в Благовещенский собор. А на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, и первой его монахиней стала та самая Матрона, принявшая постриг с именем Мавра.

Святитель Гермоген, став митрополитом Казанским, в 1594 году написал "Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славного Ея явления образа, иже в Казани", а в 1579 году список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану.

Но общенародное ее почитание началось лишь в Смутное время. В 1611 году, когда под стенами захваченной поляками Москвы стояло первое ополчение, собранное Ляпуновым, Заруцким и князем Трубецким, протопоп казанского собора привез туда список главной городской святыни. Но, хотя после этого ополченцы и отбили у "литвинов" Новодевичий монастырь, должного почитания чудотворного образа у них это не вызвало – слишком уж пестрая это была "ватага", далекая от христианского благочестия.

Лишь когда священник повез икону назад в Казань и встретил в Ярославле второе ополчение князя Пожарского, тот решил оставить образ в своем войске, а после победы поставил его в своей приходской церкви Введения на Лубянке и предложил установить в честь него в Москве местное празднование в память избавления от поляков. И по указу царя Михаила Феодоровича с благословения его отца, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, было установлено ежегодно 22-го октября (4 ноября по новому стилю) совершать в Москве празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом.

А общецерковное почитание иконы началось уже в конце 1620-х годов: когда князь Пожарский собирал войско для освобождения Смоленска, он на свои деньги велел построить на Красной площади в честь Казанской иконы новый храм и перенес в него образ с Лубянки (в 1936 году, когда Казанский собор сломали, этот почитаемый список перенесли в Богоявленский Елоховский собор). Казанскую икону стали почитать как покровительницу дома Романовых.

К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.

Список Казанской иконы Петр I привез из Москвы в новую столицу, где он стал одной главнейших святынь. В 1811 году в честь него был построен кафедральный Казанский собор. А в 1812 году перед ним, уезжая в войска, молился Кутузов, назначенный главнокомандующим русской армии. После победы над Наполионом он из отобранного у французов награбленного серебра заказал для Казанского собора серебряный иконостас. Там и похоронили полководца – рядом с почитаемым им образом Богоматери.