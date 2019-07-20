В ЛНР назвали обстрел Первомайска провокацией

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Первомайск, чтобы спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики на срыв договоренностей о перемирии, заявили РИА Новости в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины в среду договорилась о перемирии в Донбассе с 21 июля. Ранее в субботу в Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что ВС Украины обстреляли Первомайск, один человек погиб, семеро получили ранения. Также в ведомстве сообщили, что город частично обесточен.

"Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня", - заявили в СЦКК.

В представительстве ЛНР отметили, что республика "всегда была привержена достижению перемирия".