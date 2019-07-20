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РИА Новости

В ЛНР назвали обстрел Первомайска провокацией

Вчера, 23:47
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Первомайск, чтобы спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики на срыв договоренностей о перемирии, заявили РИА Новости в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины в среду договорилась о перемирии в Донбассе с 21 июля. Ранее в субботу в Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что ВС Украины обстреляли Первомайск, один человек погиб, семеро получили ранения. Также в ведомстве сообщили, что город частично обесточен.
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"Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня", - заявили в СЦКК.
В представительстве ЛНР отметили, что республика "всегда была привержена достижению перемирия".
"Призываем СММ ОБСЕ отразить данную ситуацию в своем отчете, а гарантов "Минска" – образумить Киев, чтобы он соблюдал взятые на себя обязательства", - сказали в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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