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РИА Новости

Глава Национального банка Украины не видит угрозы дефолта для страны

Вчера, 23:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) не видит оснований для реальной угрозы дефолта страны, сообщил глава НБУ Яков Смолий во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны продолжать сотрудничать с МВФ.
"Украине самое время перейти к обсуждению новой программы сотрудничества. Однако вопрос не стоит как "МВФ или дефолт" - разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований", - приводит слова Смолия издание "Страна.ua".
Ключевыми рисками для экономики глава НБУ назвал замедление реформ, полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и эскалацию военного конфликта в Донбассе.
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Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок - июнь. Однако позже Рожкова заявила, что транш Украина в 2019 году может и не получить, если не будет сформировано новое правительство.
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