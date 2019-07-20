Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИС Новости. Самолет радиоэлектронной разведки США засекли над территорий Венесуэлы, сообщает Минобороны латиноамериканской страны.
"Вооруженные силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 9:52 (16.52 мск) командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса – ред.)... Был отдан приказ об отправке перехватчиков, чтобы установить происхождение самолета", - отмечается в сообщении.
"В 11.33 (18.33 мск) было визуально установлено, что речь идет о самолете EP-3E (радиоэлектронная разведка) принадлежащем США. Попытки связаться с ним оказались безуспешными... Самолет сменил маршрут, его сопроводили до момента выхода из региона, который произошел в 11.43 (18.43 мск)", - сообщает Минобороны.
Министерство отмечает, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы, что может расцениваться как серьезная угроза извне.
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