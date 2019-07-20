Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T23:21Z
https://ria.ru/20190720/1556729582.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155220/41/1552204100_0:436:2866:2048_1036x0_80_0_0_c26fe312bcb639491fb28fff267b11c4.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик

Вчера, 23:21
953
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Brandon Parker/Released / Американский самолет EP-3E Aries II
Американский самолет EP-3E Aries II
CC0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Brandon Parker/Released /
Американский самолет EP-3E Aries II. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИС Новости. Самолет радиоэлектронной разведки США засекли над территорий Венесуэлы, сообщает Минобороны латиноамериканской страны.
"Вооруженные силы сообщают, что 19 июля 2019 года в 9:52 (16.52 мск) командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса – ред.)... Был отдан приказ об отправке перехватчиков, чтобы установить происхождение самолета", - отмечается в сообщении.
"В 11.33 (18.33 мск) было визуально установлено, что речь идет о самолете EP-3E (радиоэлектронная разведка) принадлежащем США. Попытки связаться с ним оказались безуспешными... Самолет сменил маршрут, его сопроводили до момента выхода из региона, который произошел в 11.43 (18.43 мск)", - сообщает Минобороны.
Министерство отмечает, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы, что может расцениваться как серьезная угроза извне.
Каракас
19 июля, 17:50
США ввели новые санкции против чиновников из Венесуэлы
70212734
Обсудить 2
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСША
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британский танкер Stena Impero
Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране
Лента
новостей
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер, находившийся с мая в Джидде
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
Самолет Lufthansa
СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности
Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
США завершили работу над космическим кораблем "Орион"
Видео задержания Ираном британского танкера
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Глава Национального банка Украины не видит угрозы дефолта для страны
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
БМП Пума
СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в "бездонную бочку"
Сотрудник СБУ
СБУ пришла с обысками на крупнейший металлургический завод страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
08:48В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
08:44В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
08:38В Якутии трехлетняя девочка вылетела из машины после ДТП с двумя погибшими
08:32Верховный суд Украины снял с выборов Александра Онищенко
08:27На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Лента новостейМолния