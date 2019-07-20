На форуме "Я — гражданин Подмосковья" открыли смену молодых парламентариев

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 1300 человек со всей Московской области и регионов ЦФО участвуют в программе "Молодые парламентарии" в рамках открывшейся в субботу 3-й смены на форуме "Я - гражданин Подмосковья", сообщила пресс-служба областного правительства.

"Форум #ЯГП - это самое главное молодежное событие каждого лета в Подмосковье. Мы поменяли расположение: из Егорьевска - в Волоколамск. В этом году - новый формат. Ребятам гораздо комфортнее, раньше они жили в палатках, а сейчас - в удобных "вагончиках". Смена о молодом парламентаризме - самая интересная и увлекательная, потому что политика - это всегда творчество неравнодушных людей. Этим летом лагерь принимает делегации из нескольких стран и всех регионов ЦФО", - сказала на открытии смены вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.