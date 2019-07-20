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РИА Новости
Новости Подмосковья

На форуме "Я — гражданин Подмосковья" открыли смену молодых парламентариев

Вчера, 23:07
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 1300 человек со всей Московской области и регионов ЦФО участвуют в программе "Молодые парламентарии" в рамках открывшейся в субботу 3-й смены на форуме "Я - гражданин Подмосковья", сообщила пресс-служба областного правительства.
"Форум #ЯГП - это самое главное молодежное событие каждого лета в Подмосковье. Мы поменяли расположение: из Егорьевска - в Волоколамск. В этом году - новый формат. Ребятам гораздо комфортнее, раньше они жили в палатках, а сейчас - в удобных "вагончиках". Смена о молодом парламентаризме - самая интересная и увлекательная, потому что политика - это всегда творчество неравнодушных людей. Этим летом лагерь принимает делегации из нескольких стран и всех регионов ЦФО", - сказала на открытии смены вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.
Она отметила, что традиция проведения такого молодёжного форума обязательно будет продолжена.
В программе 3-й смены - профильные лекции, спортивные и деловые игры, встречи с депутатами Госдумы, представителями правительства МО и Общественной палаты области, молодёжных парламентов.
В рамках форума уже прошло две смены - "Творчество" и "Волонтеры". Программа "Молодые парламентарии" продлится до 23 июля, после запланированы смены "Предприниматели" 23-27 июля и "Профессиональное образование" 27-31 июля.
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