На старт гонки SUMMER VELO CUP в Коломне вышли более 1400 участников

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников приняли участие в велогонке на семейном празднике SUMMER VELO CUP 2019, который прошел в Коломне в рамках проекта "Лето в Подмосковье", сообщает пресс-служба облправительства.
Для гостей праздника подготовлена разнообразная спортивная, развлекательная и туристическая программа.
"Самое важное, что сюда приехали люди из разных городов - и подмосковных, и других регионов, из Москвы. Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, возможность провести время с семьей. В-третьих - узнать что-то новое о древнем городе Коломна, в котором много интересных мест. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что поддерживает этот фестиваль", - сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.
Она также приняла участие в центральном событии фестиваля - массовом велозаезде. На выбор участников были предложены три дистанции – 90, 50 или 30 километров. Результаты гонки войдут в общегодовой зачет Gran Fondo - самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов.
SUMMER VELO CUP 2019 – благотворительный велофестиваль, все вырученные средства будут направлены в фонд "Друзья" на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.
Кроме велозаезда, были организованы мастер-классы, детские площадки, концерт. Участникам и гостям праздника предложен двухдневный туристический маршрут по старинным русским городам . На выходные можно посетить Коломенский и Зарайский кремль, Крестовоздвиженский собор, Музейную фабрику пастилы, Дом самовара, Экодеревушку, Усадьбу Достоевского, Дом-музей Голубкиной, Благовещенский храм, а также много других достопримечательностей Коломны и Зарайска.