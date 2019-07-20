Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T23:04Z
https://ria.ru/20190720/1556729494.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152178/37/1521783727_0:204:3133:1966_1036x0_80_0_0_d2cf93bb6bd68fac859262f627abb178.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

На старт гонки SUMMER VELO CUP в Коломне вышли более 1400 участников

Вчера, 23:04
29
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПешеходная улица в городе Коломна
Пешеходная улица в городе Коломна
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Пешеходная улица в городе Коломна. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников приняли участие в велогонке на семейном празднике SUMMER VELO CUP 2019, который прошел в Коломне в рамках проекта "Лето в Подмосковье", сообщает пресс-служба облправительства.
Для гостей праздника подготовлена разнообразная спортивная, развлекательная и туристическая программа.
"Самое важное, что сюда приехали люди из разных городов - и подмосковных, и других регионов, из Москвы. Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, возможность провести время с семьей. В-третьих - узнать что-то новое о древнем городе Коломна, в котором много интересных мест. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что поддерживает этот фестиваль", - сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.
Она также приняла участие в центральном событии фестиваля - массовом велозаезде. На выбор участников были предложены три дистанции – 90, 50 или 30 километров. Результаты гонки войдут в общегодовой зачет Gran Fondo - самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов.
Велосипед
15 июля, 13:07
Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 в Коломне станет семейным праздником
SUMMER VELO CUP 2019 – благотворительный велофестиваль, все вырученные средства будут направлены в фонд "Друзья" на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.
Кроме велозаезда, были организованы мастер-классы, детские площадки, концерт. Участникам и гостям праздника предложен двухдневный туристический маршрут по старинным русским городам . На выходные можно посетить Коломенский и Зарайский кремль, Крестовоздвиженский собор, Музейную фабрику пастилы, Дом самовара, Экодеревушку, Усадьбу Достоевского, Дом-музей Голубкиной, Благовещенский храм, а также много других достопримечательностей Коломны и Зарайска.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяКоломна
Рекомендуем
На форуме "Я — гражданин Подмосковья" открыли смену молодых парламентариев
РИА
Новости
В Твери открыли мемориальную доску Андрею Дементьеву
В ЛНР назвали обстрел Первомайска провокацией
На Украине пресекли контрабанду антикварных картин из Франции
Лента
новостей
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Контроль, побои и тюрьма: восточные принцессы убегают от мужей и отцов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении ядерной сделки
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль
В Ираке задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Глава Национального банка Украины не видит угрозы дефолта для страны
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Все энергоблоки Калининской АЭС подключили к сети
Велосипеды
В Подмосковье движение на шести трассах перекроют на время Summer Velo Cup
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Экс-премьера Ливии времен Каддафи выпустили из тюрьмы
Американский самолет EP-3E Aries II
Над Венесуэлой засекли американский самолет-разведчик
В России находятся около 340 граммов лунного грунта, сообщил ученый
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
08:48В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
08:44В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
08:38В Якутии трехлетняя девочка вылетела из машины после ДТП с двумя погибшими
08:32Верховный суд Украины снял с выборов Александра Онищенко
08:27На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Лента новостейМолния