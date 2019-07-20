На старт гонки SUMMER VELO CUP в Коломне вышли более 1400 участников

"Самое важное, что сюда приехали люди из разных городов - и подмосковных, и других регионов, из Москвы. Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, возможность провести время с семьей. В-третьих - узнать что-то новое о древнем городе Коломна, в котором много интересных мест. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что поддерживает этот фестиваль", - сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.