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РИА Новости
Ядерные технологии

Все энергоблоки Калининской АЭС подключили к сети

Вчера, 22:59
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© РИА НовостиКалининская атомная электростанция в Тверской области
Калининская атомная электростанция в Тверской области
© РИА Новости
Калининская атомная электростанция в Тверской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) в субботу вечером вновь включен в сеть после произошедшего в четверг отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила пресс-служба атомной станции.
Таким образом, электроэнергию в сеть вновь выдают все четыре блока Калининской АЭС.
"В 21.33 20 июля энергоблок №2 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность 1000 МВт", - отмечается в релизе. Все четыре блока атомной станции работают в штатном режиме.
В минувший четверг на Калининской АЭС в Тверской области действием автоматики отключились сразу три (первый, второй и четвертый) блока этой атомной станции. Причиной стало короткое замыкание в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Вчера, 10:37
Названа причина остановки четвертого энергоблока на Белоярской АЭС
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Ядерные технологииТверская область
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