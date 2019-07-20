Все энергоблоки Калининской АЭС подключили к сети

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) в субботу вечером вновь включен в сеть после произошедшего в четверг отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила пресс-служба атомной станции.

Таким образом, электроэнергию в сеть вновь выдают все четыре блока Калининской АЭС.

"В 21.33 20 июля энергоблок №2 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность 1000 МВт", - отмечается в релизе. Все четыре блока атомной станции работают в штатном режиме.