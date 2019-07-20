Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

На кадрах видно, как военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в масках прибыли к судну на вертолете и катерах.

По словам официального представителя КСИР Рамезана Шарифа, танкер отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны. Вместо того чтобы двигаться к месту входа в Персидский залив в Ормузском проливе, Stena Impero шел по маршруту, предназначенному для выхода на юге. Из-за этого он мог столкнуться с другими судами. Вместе с танкером шел британский военный корабль, который пытался помешать задержанию.

В пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер и сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.

В британском парламенте раскритиковали действия иранских властей. Так, член международного комитета Боб Сили заявил, что инцидент демонстрирует кризис в двусторонних отношениях, который может привести к серьезным международным последствиям. Глава МИД Джереми Хант предупредил, что Британия должным образом ответит на захват танкера.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обострение обстановки в проливе может сыграть на руку США. Сенатор отметил, что Пентагон стремительно начал подготовку международной морской операции "Страж" по обеспечению безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке. По его мнению, это говорит о том, что Вашингтон ждал повода для усиления присутствия в регионе.