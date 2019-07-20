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РИА Новости

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Вчера, 22:55
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
На кадрах видно, как военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в масках прибыли к судну на вертолете и катерах.
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По словам официального представителя КСИР Рамезана Шарифа, танкер отключил устройство позиционирования и не реагировал на предупреждения иранской стороны. Вместо того чтобы двигаться к месту входа в Персидский залив в Ормузском проливе, Stena Impero шел по маршруту, предназначенному для выхода на юге. Из-за этого он мог столкнуться с другими судами. Вместе с танкером шел британский военный корабль, который пытался помешать задержанию.
В пятницу Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер и сопроводил его в порт Бендер-Аббас. Экипаж, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.
В британском парламенте раскритиковали действия иранских властей. Так, член международного комитета Боб Сили заявил, что инцидент демонстрирует кризис в двусторонних отношениях, который может привести к серьезным международным последствиям. Глава МИД Джереми Хант предупредил, что Британия должным образом ответит на захват танкера.
Центр по обогащению урана, Иран
4 июля, 17:27
Перс указующий. Иран открыл себе путь к обогащению. УранаКоль скоро Штаты вышли из СВПД и своими санкциями не позволяют Ирану обогащаться, все, что ему остается, так это обогащать хотя бы уран. Тем самым предоставляя Вашингтону повод для агрессии. Трамп уже пригрозил, что уничтожит противника сей же миг, если дернется. Тот не стушевался.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обострение обстановки в проливе может сыграть на руку США. Сенатор отметил, что Пентагон стремительно начал подготовку международной морской операции "Страж" по обеспечению безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке. По его мнению, это говорит о том, что Вашингтон ждал повода для усиления присутствия в регионе.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом Тегерана на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 заподозрили в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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20 июня, 17:20
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
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ВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Ответка прилетела и они сразу завыли типа - а нас то за что) Привыкли к безнаказанности повелители мира недоделанные.
20 июля, 23:24
White Sea
4100017174
как сомалийские пираты, один в один
20 июля, 23:26
aanatoli1105
13321101816
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