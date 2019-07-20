В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия

ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске в среду согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля. Впервые оно было дополнено дополнительными мерами его контроля. Среди них публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня.

По информации народной милиции ДНР, отмечено выдвижение на позиции украинских силовиков "трех огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок".

"По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам (подконтрольных ДНР – ред.) Зайцево, Горловки и Безыменного, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия. Кроме того, в случае нашего симметричного ответа они развяжут себе руки на применение артиллерии без ограничения", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, "возможное проведение провокаций" подтверждает заявление представителя Киева в политической подгруппе Романа Бессмертного о том, что "если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ".