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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме

Вчера, 22:27
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© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли три населенных пункта в провинциях Латакия и Хама, а также район города Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он подчеркнул, что в республике продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, Эль-Хуаш провинции Хама, а также район Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо", - сказал Бакин.
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