Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли три населенных пункта в провинциях Латакия и Хама, а также район города Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.