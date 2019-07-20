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РИА Новости

СБУ пришла с обысками на крупнейший металлургический завод страны

Вчера, 22:25
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© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыск на крупнейшем металлургическом предприятии страны "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщил в видеообращении в фейсбуке и. о. гендиректора комбината Александр Иванов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог раскритиковал предприятия, расположенные в городе, в частности "АрселорМиттал" за неблагоприятную экологическую обстановку и призвал исправить ситуацию. Позже СБУ возбудила дело против "АрселорМиттал" по статье "экоцид".
"Сегодня на наше предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" приехали с проверкой и обыском представители Службы безопасности Украины. Уверен, вы знаете, что недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора Украины обвинили в экоциде - уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, которые привели к экологической катастрофе. И это несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы", - заявил он.
По словам Иванова, представители СБУ пришли с обыском в только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. "У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения", - добавил он.
Герб у входа в здание СБУ в Киеве
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Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката Украины, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки. Производственные мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн проката, около 7 миллионов тонн стали и более 6,7 миллиона тонн чугуна.
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" на конкурсе в 2005 году, меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "АрселорМиттал Кривой Рог". Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel.
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